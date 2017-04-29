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08:07 (мск), источник: Newtimes.kz

В Казахстане появился детский университет

В стенах одного из старейших вузов Жамбылской области — Таразского государственного педагогического института (ТарГПИ) — начал работу Детский университет, передаёт МИА «Казинформ».

Источник: Newtimes.kz

Как пояснил руководитель информационно-имиджевой службы ТарГПИ Жандар Асан, в рамках проекта «Kids University» школьники Тараза могут освоить новые технологии. Проект нацелен на развитие творческих способностей учащихся, освоение современных технологий и будет проводиться по восьми направлениям.

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«При Таразском государственном педагогическом институте учащиеся жамбылских школ осваивают новые технологии, проводят исследования. Сегодня актуально развитие творческих способностей молодежи, внедрение инноваций, применение их в жизни. Цель проекта — привлечь школьников к научно-исследовательской работе, заинтересовать их наукой, открыть интеллектуальный потенциал наших детей», — пояснили в вузе.

Ученые института познакомят школьников с исследованиями в области химии, биологии, физики, робототехники. Для развития научно-технических творческих способностей студентов и школьников в области робототехники на кафедрах «Информатика и вычислительная техника», «Математика и методика преподавания математики», «Физика и методика преподавания физики» функционируют учебные лаборатории «Электротехника», «Радиотехника», «Основы электроники» и «Робототехника в школе».

Аудитории оснащены роботами Lego, Tetrix, Аrduino, современным оборудованием, учебно-методическими и программными рекомендациями. В рамках проекта также пройдут мастер-классы по секциям «Дизайн», «Изобразительное искусство», «Спортивные упражнения», «Рисование и черчение», «Хореография», «Начальная военная подготовка», «Обучение игре на музыкальных инструментах».

На базе педагогического института созданы все условия для проведения комплексных опытов. Кроме того, физико-математический факультет имеет базу для повышения квалификации учителей информатики средних и специальных школ по дисциплинам робототехника, основы электроники и радиотехника. Научные проекты школьников, апробированные в институте, систематизируют в экспериментальном центре. Рассматривается вопрос их внедрения в производство. Таразский государственный педагогический институт подписал соглашения со многими предприятиями региона, и студенты института проводят апробации своих проектов в различных производственных лабораториях.

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