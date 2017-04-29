Куда можно поехать в Казахстане на майские праздники

В визит-центре заповедника (кстати, этот визит-центр сам по себе — весьма интересный объект для посещения) можно договориться насчет гида и вместе с ним отправиться на территорию заповедника смотреть на тюльпаны. Следует отметить, что самостоятельные передвижения по территории запрещены, но, с другой стороны, зачастую тюльпаны цветут и за пределами охраняемой зоны, в частности, на берегах озера Шолак. Поездку в Коргалжын можно реализовать как в течение одного дня, так и сделать ее двух- или трехдневной. В этом случае можно остановиться в одном из гостевых домов села Коргалжын, а из развлечений, которыми можно заполнить еще несколько дней, помимо гастрономической составляющей, возможна организация бедвочинга, то есть наблюдения за птицами.

Корреспондент Tengrinews.kz совместно с экспертами по внутреннего туризму и Tickets.kz рассказывают, куда можно поехать и отдохнуть на праздники. Астана Из Астаны можно съездить в Коргалжынский заповедник, чтобы посмотреть на цветение тюльпанов. Места цветения каждый год меняются, поэтому перед самостоятельной поездкой будет не лишним позвонить в визит-центр заповедника и узнать, началось ли цветение, и если началось, то где именно. Добраться до села Коргалжын, где располагается администрация заповедника, можно самостоятельно на машине, либо на микроавтобусе или такси, которые стартуют с Привокзальной площади Астаны.

Коргалжынский заповедник является одним из самых удачных мест во всем Казахстане. Поездки в Коргалжын организуют астанинские и карагандинские турфирмы.

— Президент историко-географического общества «Авалон» Виталий Шуптар.

Если говорить про Карагандинскую область, то здесь, помимо популярных еще с советских времен, поездок в горы Каркаралы, также уже вполне традиционными становятся выезды в горы Кызыларай (село Шабанбай Би), где на вторые майские праздники, помимо обычных развлечений, вроде походов в горы и посещения гробниц Бегазы, прибавляется возможность посмотреть на кокпар. Иностранные туристы от подобных национальных конных игр обычно в полном восторге, наши отечественные туристы тоже все чаще проявляют интерес к подобному виду досуга. Ну и, конечно, в отдых в Шабанбай Би будет весьма хорошо дополнен гастрономическими впечатлениями в местных гостевых домах. Ну, а лишние калории, полученные в итоге, можно легко свести на нет небольшим горным походом, к примеру, восхождением на вершину Аксоран, или для тех, кто не так увлекается горными активностями, небольшой прогулкой до священной пещеры Аулие.

Попасть в Шабанбай Би можно своим ходом (правда, следует иметь в виду, что для перемещений по месту нужна хорошая полноприводная машина), а также рейсовыми автобусами либо напрямик, либо с пересадкой в Актогае. Организацию поездки в Шабанбай Би можно поручить и одной из карагандинских туристских компаний. Горный массив Бектау-Ата, излюбленное место отдыха для жителей Балхаша и Караганды, в последние годы становится весьма популярным и среди алматинцев. Сюда туристы обычно добираются самостоятельно или в ходе организованных туров (с общественным транспортом здесь проблемно). Ночлег возможно организовать в одном из домов отдыха, однако большая часть путешественников предпочитает ночлег в палатках у подножия пика Бектау-Ата, который, наряду со священной пещерой, является одной из главных достопримечательностей горного массива.

— Президент историко-географического общества «Авалон» Виталий Шуптар.

Хотя, конечно, у жителей и гостей Алматы хватает вариантов для интересных путешествий и в непосредственной близости к городу. Как и всегда, алматинцам можно посоветовать поездку на Кольсайские озера. Остановиться можно будет в гостевых домах сел Саты и Курметы, увидев в ходе двух- или трехдневного путешествия два Кольсайские озера, озеро Кайинды и долину Курметы. Поехать сюда можно как самостоятельно, так и организованно (туры выходного дня на Кольсай предлагает подавляющее большинство алматинских турфирм).

Также весьма популярна среди алматинцев, в особенности на майские праздники, долина реки Или, те самые места, где обычно проводится фестиваль Тамгалы-Тас. Из экскурсионных объектов там можно посмотреть на так называемый «город кочевников», который многие уже могли видеть в ряде кинофильмов, включая «Кочевник» и «Ночной дозор», а также на буддийские каменные писаницы «Тамгалы-Тас».

Помимо всего прочего, степь будет усеяна цветущими маками, что делает прогулки по ней еще более живописными. Кстати, порекомендовал бы организовать свой отдых здесь на велосипедах, проехав, к примеру, от Капчагая до Тамгалы-Таса.

Чаще всего поездка в долину Или — это поездка на один день, но, в принципе, с палатками это можно сделать и мероприятием на пару дней.

— Президент историко-географического общества «Авалон» Виталий Шуптар.

Как никогда в тренде среди казахстанцев Чарынский каньон с его «Долиной замков». Фотографии, сделанные в этом путешествии, смогут легко соперничать с публикациями туристов с американского Гранд Каньона. Все больше компаний занимаются этим маршрутом и, соответственно, демпингуют рынок, так что ловите момент. Цена за все путешествие может колебаться от 3000 до 5000 тенге, включая трансфер, сопровождение, а у некоторых даже завтрак. Вместе с каньоном можно посетить национальный парк Алтын-Емель. Там есть «поющие барханы», на посещение которых стоит потратить один день, но также посоветуют брать полную экскурсию на несколько дней. Тогда можно будет увидеть и уникальные сакские курганы Бесшатыр, горы Катутау и Актау, петроглифы. Если повезет, то можно увидеть и диких джейранов, куланов или лошадей Пржевальского.

Не забываем и про Кольсай. Правда, погода в первой декаде достаточно капризная, не исключены дожди. Здесь уже каждый сам решит, до какой степени он любит природу.

— Основатель компании- туроператора JABE Concierge Гульжан Калиева.

Шымкент и Тараз были в свое время крупнейшими городами Средневековья, расположенными на Великом Шелковом пути. Как правило, экскурсии по Шымкенту включают в себя посещение «Святого места» в Сайрамском районе и «Арыстанбаба» — места преклонения перед святыми. А в Таразе можно посетить Музей истории, Мавзолей Айша-Биби — место паломничества мусульман и Мавзолей Сыпатай-Батыра.

Главная достопримечательность Туркестана — Мавзолей Ходжи Ахмета Ясави. Кроме того, там можно посетить Туркестанскую ярмарку и знаменитую Туркестанскую мечеть.

— Основатель компании- туроператора JABE Concierge Гульжан Калиева.

Той-туризм Индустрия туризма в стране развивается, и маркетинговые решения тоже приятно удивляют. Для любителей так называемого «той-отдыха» придумали пакет «все включено». Есть достаточно привлекательные пакеты за 12 тысяч тенге. Санатории Казахстана за прошедшее полугодие шагнули вперед, появилось несколько десятков новых отелей и объектов отдыха. У каждого своя фишка — у кого-то рядом озеро (хорошо для рыбаков), у кого-то — минеральные бассейны, у кого-то под боком лес. К примеру, можно также съездить в Боровое, хотя сезон стартует в июне, но некоторые отдыхающие приезжают уже в мае. Боровое — это место, где применяют редкую технологию — климатолечение.

В районе курорта Боровое — четырнадцать красивейших озер, самое глубокое из которых называется «Щучье». Самыми крупными озерами являются «Боровое», на восточных берегах которого раскинулась красивейшая «танцующая» роща, «Большое Чебачье», которое считается самым чистым, Тасшалкар, Майбалык, Котырколь. Грязи и вода озер являются лечебными.