Куда можно поехать в Казахстане на майские праздники
Заканчивается апрель, а значит, впереди казахстанцев ожидают длинные майские выходные.
Заканчивается апрель, а значит, впереди казахстанцев ожидают длинные майские выходные.
Заканчивается апрель, а значит, впереди казахстанцев ожидают длинные майские выходные.
Корреспондент Tengrinews.kz совместно с экспертами по внутреннего туризму и Tickets.kz рассказывают, куда можно поехать и отдохнуть на праздники. Астана Из Астаны можно съездить в Коргалжынский заповедник, чтобы посмотреть на цветение тюльпанов. Места цветения каждый год меняются, поэтому перед самостоятельной поездкой будет не лишним позвонить в
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Коргалжынский заповедник является одним из самых удачных мест во всем Казахстане. Поездки в Коргалжын организуют астанинские и карагандинские турфирмы.
— Президент
Если говорить про Карагандинскую область, то здесь, помимо популярных еще с советских времен, поездок в горы Каркаралы, также уже вполне традиционными становятся выезды в горы Кызыларай (село Шабанбай Би), где на вторые майские праздники, помимо обычных развлечений, вроде походов в горы и посещения гробниц Бегазы, прибавляется возможность посмотреть на кокпар. Иностранные туристы от подобных национальных конных игр обычно в полном восторге, наши отечественные туристы тоже все чаще проявляют интерес к подобному виду досуга. Ну и, конечно, в отдых в Шабанбай Би будет весьма хорошо дополнен гастрономическими впечатлениями в местных гостевых домах. Ну, а лишние калории, полученные в итоге, можно легко свести на нет небольшим горным походом, к примеру, восхождением на вершину Аксоран, или для тех, кто не так увлекается горными активностями, небольшой прогулкой до священной пещеры Аулие.
Попасть в Шабанбай Би можно своим ходом (правда, следует иметь в виду, что для перемещений по месту нужна хорошая полноприводная машина), а также рейсовыми автобусами либо напрямик, либо с пересадкой в Актогае. Организацию поездки в Шабанбай Би можно поручить и одной из карагандинских туристских компаний. Горный массив
— Президент
Хотя, конечно, у жителей и гостей Алматы хватает вариантов для интересных путешествий и в непосредственной близости к городу. Как и всегда, алматинцам можно посоветовать поездку на Кольсайские озера. Остановиться можно будет в гостевых домах сел Саты и Курметы, увидев в ходе двух- или трехдневного путешествия два Кольсайские озера, озеро Кайинды и долину Курметы. Поехать сюда можно как самостоятельно, так и организованно (туры выходного дня на Кольсай предлагает подавляющее большинство алматинских турфирм).
Также весьма популярна среди алматинцев, в особенности на майские праздники, долина реки Или, те самые места, где обычно проводится фестиваль
Помимо всего прочего, степь будет усеяна цветущими маками, что делает прогулки по ней еще более живописными. Кстати, порекомендовал бы организовать свой отдых здесь на велосипедах, проехав, к примеру, от Капчагая до
Чаще всего поездка в долину Или — это поездка на один день, но, в принципе, с палатками это можно сделать и мероприятием на пару дней.
— Президент
Как никогда в тренде среди казахстанцев Чарынский каньон с его «Долиной замков». Фотографии, сделанные в этом путешествии, смогут легко соперничать с публикациями туристов с американского Гранд Каньона. Все больше компаний занимаются этим маршрутом и, соответственно, демпингуют рынок, так что ловите момент. Цена за все путешествие может колебаться от 3000 до 5000 тенге, включая трансфер, сопровождение, а у некоторых даже завтрак. Вместе с каньоном можно посетить национальный парк
Не забываем и про Кольсай. Правда, погода в первой декаде достаточно капризная, не исключены дожди. Здесь уже каждый сам решит, до какой степени он любит природу.
— Основатель компании- туроператора JABE Concierge Гульжан Калиева.
Шымкент и Тараз были в свое время крупнейшими городами Средневековья, расположенными на Великом Шелковом пути. Как правило, экскурсии по Шымкенту включают в себя посещение «Святого места» в Сайрамском районе и «Арыстанбаба» — места преклонения перед святыми. А в Таразе можно посетить Музей истории, Мавзолей
Главная достопримечательность Туркестана — Мавзолей Ходжи Ахмета Ясави. Кроме того, там можно посетить Туркестанскую ярмарку и знаменитую Туркестанскую мечеть.
— Основатель компании- туроператора JABE Concierge Гульжан Калиева.
В районе курорта Боровое — четырнадцать красивейших озер, самое глубокое из которых называется «Щучье». Самыми крупными озерами являются «Боровое», на восточных берегах которого раскинулась красивейшая «танцующая» роща, «Большое Чебачье», которое считается самым чистым, Тасшалкар, Майбалык, Котырколь. Грязи и вода озер являются лечебными.