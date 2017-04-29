Вторая волна паводка придёт в Новосибирскую область в июне

В основе в том числе результаты снегомерной экспедиции. Её участники вернулись с Алтая. Много ли снега, первым из журналистов рассказали «Вестям».

Александр Панкрашин, гидролог: «На Семинском примерно около нормы. Примерно 12−14 года, не сильно отличается. На Усть-Коксинском снега немножко побольше, снегозапас хороший».

Группа гидрологов во второй раз в этом году прошла по снегопунктам в Республике Алтай. Делать замеры было сложнее, чем в первую экспедицию. Снег стал рыхлым. Тем не менее, все прошло благополучно. По предварительным прогнозам, вторую волну паводка, которую как раз и определяют снегозапасы в горах, ждут в нашем регионе в конце мая — начале июня.