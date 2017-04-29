Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
Китай ответил на слова Белого дома об «изоляции России в ООН»
Москва: юго-запад - для покупателей, восток - для арендаторов
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Жена Краско поделилась откровенным снимком в воде - СМИ
Толкалина надела платье "не для слабонервных"
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
"Поход в один конец": в Думе о "шутках" с Черноморским флотом
СМИ: молодая жена Краско показала откровенное фото
Во Франции нашли брошенный салон Lada
Новый Skoda Karoq сняли на видео
Фоторепортажи
8Возвращение христиан в Каракош
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
14События недели в фотографиях
12:46 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Вторая волна паводка придёт в Новосибирскую область в июне

Когда в Новосибирскую область придёт вторая волна паводка и грозит ли она подтоплениями? Актуальный прогноз готовят специалисты Гидрометцентра.

В основе в том числе результаты снегомерной экспедиции. Её участники вернулись с Алтая. Много ли снега, первым из журналистов рассказали «Вестям».

Александр Панкрашин, гидролог: «На Семинском примерно около нормы. Примерно 12−14 года, не сильно отличается. На Усть-Коксинском снега немножко побольше, снегозапас хороший».

Группа гидрологов во второй раз в этом году прошла по снегопунктам в Республике Алтай. Делать замеры было сложнее, чем в первую экспедицию. Снег стал рыхлым. Тем не менее, все прошло благополучно. По предварительным прогнозам, вторую волну паводка, которую как раз и определяют снегозапасы в горах, ждут в нашем регионе в конце мая — начале июня.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Новосибирске согласовали маршрут Монстрации
В Кремле прокомментировали данные о разговоре Путина и Порошенко
Лавров заявил о готовности РФ взаимодействовать с коалицией США
МИД РФ отреагировал на публикацию The Sun о «расизме в России»
ПВО РФ привели в состояние боеготовности после пуска ракет КНДР
Оказавшиеся под оползнем в Киргизии 24 человека погибли
Минтруда назвало количество инвалидов и ветеранов ВОВ в России
Опрос: россияне теряют интерес к празднованию Первомая
Спорт
Ковальчук пропустит чемпионат мира по хоккею из-за операции Хоккеист СКА и сборной России Илья Ковальчук не сможет принять участие в матчах чемпионата мира 2017 года из-за операции
Авто
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере В Сеть попали фотографии, на которых запечатлен автомобиль из проекта «Кортеж» во время тестового грунтования
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети Тибетская мантра в исполнении папы успокоила новорожденную девочку за 15 секунд.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь