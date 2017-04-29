Приморцев ждут на вечере русской классической музыки и японской поэзии

Владивосток, 29 апреля, PrimaMedia.

Приморская государственная картинная галерея приглашает жителей 30 апреля на вечер русской классической музыки и японской поэзии «Путь от сердца к сердцу…», организованный в рамках международного проекта «Искусство для всех» признанного японского мастера нихонга Юкио Кондо, сообщает ИА PrimaMedia.

В концертной программе принимают участие Анна Проскурякова (сопрано), Елена Шестакова (фортепиано), Екатерина Кучук (художественное слово).

«Япония всегда привлекала внимание русского человека. Может потому, что мы такие разные, а может потому, что есть в нас что-то общее — в людях разных культур, разных миров. Чтобы еще раз пройти дорогой от сердца России к сердцу Японии мы выбрали для Вас удивительные вокальные произведения. Их создали русские композиторы, вдохновлённые оригинальной японской поэзией, соединив в одном произведении два мировоззрения, два вдохновения, две любви», — отметили организаторы.

Концертная программа «Путь от сердца к сердцу…» пройдет 30 апреля в 16.30 в Приморской картинной галерее по адресу: ул. Алеутская, 12. Дополнительные концерты состоятся также 6 и 14 мая в 16.30.

Также для всех желающих в Приморской картинной галерее работает выставка «Искусство для всех». Время работы выставки с 27 апреля по 21 мая. Телефон для справок: (413)241−06−10.

Напомним, в Приморском крае продолжается активная работа по развитию и популяризации культуры и проводятся мероприятия для жителей во всех городах и районах края.