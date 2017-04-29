Приморцев ждут на вечере русской классической музыки и японской поэзии
Концерт «Путь от сердца к сердцу…» пройдет 30 апреля в Приморской картинной галерее.
Концерт «Путь от сердца к сердцу…» пройдет 30 апреля в Приморской картинной галерее.
Владивосток, 29 апреля, PrimaMedia.
Приморская государственная картинная галерея приглашает жителей 30 апреля на вечер русской классической музыки и японской поэзии «Путь от сердца к сердцу…», организованный в рамках международного проекта «Искусство для всех» признанного японского мастера нихонга Юкио Кондо, сообщает ИА PrimaMedia.
В концертной программе принимают участие Анна Проскурякова (сопрано), Елена Шестакова (фортепиано), Екатерина Кучук (художественное слово).
«Япония всегда привлекала внимание русского человека. Может потому, что мы такие разные, а может потому, что есть в нас
Концертная программа «Путь от сердца к сердцу…» пройдет 30 апреля в 16.30 в Приморской картинной галерее по адресу: ул. Алеутская, 12. Дополнительные концерты состоятся также 6 и 14 мая в 16.30.
Также для всех желающих в Приморской картинной галерее работает выставка «Искусство для всех». Время работы выставки с 27 апреля по 21 мая. Телефон для справок: (413)241−06−10.
Напомним, в Приморском крае продолжается активная работа по развитию и популяризации культуры и проводятся мероприятия для жителей во всех городах и районах края.