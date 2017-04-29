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08:22 (мск), источник: ДЕЙТА

Многодетные семьи со всего Приморья пройдут в первомайской демонстрации

В «Колонне будущего» на Первомайской демонстрации в Приморье впервые пройдут многодетные, приемные, опекунские и молодые семьи, а также представителей общественных организаций края, об этом ИА «Дейта» сообщили в администрации Приморского края.

Источник: ДЕЙТА

По информации организаторов праздничного мероприятия, по предварительным подсчетам в составе колонны пройдут несколько сотен семей из разных уголков Приморья.

По словам председателя регионального отделения всероссийского общественного движения «Матери России» Светланы Каня, все желающие встроиться в «Колонну будущего» и пройти по Золотому мосту могут направить обращения представителям организации (контактный телефон — 8−902−506−18−92).

Заявки на участие в первомайской демонстрации подали уже более 20 тысяч жителей Приморья. По информации департамента культуры, на сегодняшний день сформировано уже более 30 колонн, в составе которых пройдут представители всех сфер жизни края. Самые многочисленные колонны из них — медицинских работников, профсоюзов, спортсменов, общественных организаций, политических партий, предприятий связи, работников и учащихся учреждений образования. Активно регистрируются на участие в праздничном шествии как государственные учреждения, так и частные предприятия.

Подать заявку можно, направив обращения в адрес отраслевых департаментов края. Заявки также принимает организатор демонстрации — департамент культуры Приморского края. Все желающие жители края смогут присоединиться к шествию непосредственно в день праздника, 1 мая. Волонтеры мероприятия помогут встроиться в колонну и выдадут первомайскую атрибутику.

В этом году праздничные колонны во Владивостоке 1 мая пройдут по традиционному маршруту по Золотому мосту, улицам Суханова, Уборевича, Светланской и завершат шествие на Площади Борцов за власть Советов, где пройдет праздничная программа, посвящённая празднику Весны и Труда «Душа поет, встречая первомай!». Здесь приморцы смогут поучаствовать в танцевальных флешмобах и спеть любимые советские хиты, стать не только зрителями, но и участниками концертной программы.

По словам губернатора Приморья Владимира Миклушевского, Первомай — праздник социальный, объединяющий представителей разных поколений и профессий. В Приморье традиция празднования Дня весны и труда с каждым годом собирает все больше сторонников.

Анастасия Качимская.

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