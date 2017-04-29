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11:59 (мск), источник: СуперОмск

Омичи возмутились уничтожением детской площадки на Кемеровской

За несколько дней в Омске, в районе дома на Кемеровской, 8 была разобрана детская площадка и вырублены деревья.

Жалоба на вырубленные деревья и разрушенную детскую площадку появилась в паблике «Омск ВК».

«Крик души: Кемеровская 8. Захватить детскую площадку, в течение 3-х дней срубить массив, уничтожить место игр для детей — это возможно только в нашем городе!!!», — сообщила Наталья Башкатова.

Пост сопровожден снимками, на которых заметно, что, вероятно, причиной вырубки послужила стройка, которая ведется по указанному адресу.

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