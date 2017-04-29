Из-за лесных пожаров для туристов закрыта буферная зона «Столбов»

Такая мера принята в связи с началом пожароопасного сезона. Сейчас специалисты проводят активную работу по предотвращению лесных пожаров на территории заповедника. Так, инспекторы регулярно патрулируют территорию по утвержденным пешим и автомобильным маршрутам, а также с использованием беспилотного летательного аппарата.

Напомним, что в лесных массивах категорически запрещается пользоваться открытым огнем, мангалом, осуществлять пал сухой травы, даже на личных дачных участках, в том числе с использованием различных приспособлений (бочек, корыт и т. п. ). Кстати, замусоривание территории — также частая причина лесных пожаров, поэтому туристов просят не оставлять после себя на территории туристического района заповедника мусор.

Пока неизвестно, когда именно буферная зона будет вновь открыта для туристов.