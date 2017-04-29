Из-за лесных пожаров для туристов закрыта буферная зона «Столбов»
С 1 мая в заповеднике «Столбы» будет временно закрыта для туристов буферная зона.
С 1 мая в заповеднике «Столбы» будет временно закрыта для туристов буферная зона.
Такая мера принята в связи с началом пожароопасного сезона. Сейчас специалисты проводят активную работу по предотвращению лесных пожаров на территории заповедника. Так, инспекторы регулярно патрулируют территорию по утвержденным пешим и автомобильным маршрутам, а также с использованием беспилотного летательного аппарата.
Напомним, что в лесных массивах категорически запрещается пользоваться открытым огнем, мангалом, осуществлять пал сухой травы, даже на личных дачных участках, в том числе с использованием различных приспособлений (бочек, корыт
Пока неизвестно, когда именно буферная зона будет вновь открыта для туристов.