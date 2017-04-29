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10:45 (мск), источник: АиФ Красноярск

Из-за лесных пожаров для туристов закрыта буферная зона «Столбов»

С 1 мая в заповеднике «Столбы» будет временно закрыта для туристов буферная зона.

Источник: Аргументы и факты

Такая мера принята в связи с началом пожароопасного сезона. Сейчас специалисты проводят активную работу по предотвращению лесных пожаров на территории заповедника. Так, инспекторы регулярно патрулируют территорию по утвержденным пешим и автомобильным маршрутам, а также с использованием беспилотного летательного аппарата.

Напомним, что в лесных массивах категорически запрещается пользоваться открытым огнем, мангалом, осуществлять пал сухой травы, даже на личных дачных участках, в том числе с использованием различных приспособлений (бочек, корыт и т. п.). Кстати, замусоривание территории — также частая причина лесных пожаров, поэтому туристов просят не оставлять после себя на территории туристического района заповедника мусор.

Пока неизвестно, когда именно буферная зона будет вновь открыта для туристов.

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