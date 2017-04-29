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08:54 (мск), источник: AmurMedia.ru

В Совгавани жители вышли на митинг, протестуя против перевалки угля открытым способом

По данным организаторов, в акции приняли участие более 3000 человек.

Хабаровск, 29 апреля, AmurMedia.

Митинг против перевалки угля открытым способом состоялся сегодня в Советской Гавани. Протестующих было более 3000 человек, сообщил корр. ИА AmurMedia член инициативной группы, организовавшей акцию, Сергей Вехов.

Как сообщили члены инициативной группы «Нет углю в Советско-Гаванском районе!», сегодня в городе на центральной площади прошел многолюдный митинг с «антиугольной» повесткой.

— Мы выступаем категорически против перевалки угля открытым способом, так как уверены, что это приведет к экологической катастрофе в акватории нашего порта Советская Гавань. Сейчас здесь уникальный уголок природы с тремя чистыми нерестовыми реками и чистыми бухтами, сюда заходят, чтобы дать жизнь будущим поколениям, окунь, минтай, корюшка, навага, краб! Испокон веков рыба гуляла по бухте, а потом заходила на нерест на реки. А если хоть капля угольной пыли попадет в акваторию — рыба уйдет, а вместе с ней благополучие и будущее всех жителей Совгавани. Поэтому мы до последнего будем бороться со всеми попытками начать открытую перевалку угля, — горячо рассказал Сергей Вехов.

В инициативной группе подчеркивают, что в числе первых пострадавших от угольной экспансии местные предприниматели, чей бизнес так или иначе связан с морем и биоресурсами, которые добываются в акватории Советской Гавани.

Организаторам митинга удалось привлечь внимание власти: перед собравшимися горожанами выступили депутаты Закдумы Лидия Коваль и Елена Грешнякова, депутат ГД РФ от Хабаровского края Борис Гладких, глава Советско-Гаванского района Юрий Бухряков.

— Все обещали учесть наше мнение, глава района в своей речи больше всего упирал на то, что главное, чтобы все шло в правовом поле, ну так и перевалку угля собираются вести на законных основаниях. Дело-то не в том, что кто-то нарушает закон! — делится впечатлениями Сергей Вехов. — Этот вопрос затрагивает всех, поэтому, наверное, и было столько людей — более 3000 человек. Спецслужбы, правда, говорят о 1800, но они считают только тех, кто стоял на площади с самого начала, а сколько людей пришло, чтобы просто выразить нам свою поддержку, а затем ушло! Я думаю, что с учетом этого цифра 3000 — очень скромная, 5000 куда ближе к истине. Митинг получился народным: простые жители, общественники, представители бизнеса выступили сообща против попытки загубить наши бухты. Чистые бухты — это достояние всей страны, это основа нашей продовольственной безопасности!

По завершению митинга собравшиеся составили резолюцию, в которой потребовали запретить в Совгавани перевалку угля открытым способом.

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