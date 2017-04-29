В Совгавани жители вышли на митинг, протестуя против перевалки угля открытым способом
По данным организаторов, в акции приняли участие более 3000 человек.
По данным организаторов, в акции приняли участие более 3000 человек.
Хабаровск, 29 апреля, AmurMedia.
Митинг против перевалки угля открытым способом состоялся сегодня в Советской Гавани. Протестующих было более 3000 человек, сообщил корр. ИА AmurMedia член инициативной группы, организовавшей акцию, Сергей Вехов.
Как сообщили члены инициативной группы «Нет углю в
— Мы выступаем категорически против перевалки угля открытым способом, так как уверены, что это приведет к экологической катастрофе в акватории нашего порта Советская Гавань. Сейчас здесь уникальный уголок природы с тремя чистыми нерестовыми реками и чистыми бухтами, сюда заходят, чтобы дать жизнь будущим поколениям, окунь, минтай, корюшка, навага, краб! Испокон веков рыба гуляла по бухте, а потом заходила на нерест на реки. А если хоть капля угольной пыли попадет в акваторию — рыба уйдет, а вместе с ней благополучие и будущее всех жителей Совгавани. Поэтому мы до последнего будем бороться со всеми попытками начать открытую перевалку угля, — горячо рассказал Сергей Вехов.
В инициативной группе подчеркивают, что в числе первых пострадавших от угольной экспансии местные предприниматели, чей бизнес так или иначе связан с морем и биоресурсами, которые добываются в акватории Советской Гавани.
Организаторам митинга удалось привлечь внимание власти: перед собравшимися горожанами выступили депутаты Закдумы Лидия Коваль и Елена Грешнякова, депутат ГД РФ от Хабаровского края Борис Гладких, глава
— Все обещали учесть наше мнение, глава района в своей речи больше всего упирал на то, что главное, чтобы все шло в правовом поле, ну так и перевалку угля собираются вести на законных основаниях.
По завершению митинга собравшиеся составили резолюцию, в которой потребовали запретить в Совгавани перевалку угля открытым способом.