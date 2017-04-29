Единый посадочный билет доступен в маршрутках

Экономить на передвижении по Челябинску смогут теперь не только пассажиры общественного транспорта. Единый посадочный билет действует и в некоторых маршрутках. Челябинские перевозчики подключились к программе, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Она дает право оплатить первую поездку по транспортной карте и ездить по городу целый час. Можно пересаживаться сколько угодно в трамваях, троллейбусах, автобусах. А теперь — еще и в маршрутных такси — 17-ом и 77-ом. Они ездят через весь город, от северо-запада до Ленинского района и АМЗ. Программа единого билета набирает популярность. Увеличился и спрос на транспортные карты. Их можно купить у кондуктора и в пунктах пополнения таких карт.