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11:01 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Единый посадочный билет доступен в маршрутках

Она дает право оплатить первую поездку по транспортной карте и ездить по городу целый час.

Экономить на передвижении по Челябинску смогут теперь не только пассажиры общественного транспорта. Единый посадочный билет действует и в некоторых маршрутках. Челябинские перевозчики подключились к программе, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Она дает право оплатить первую поездку по транспортной карте и ездить по городу целый час. Можно пересаживаться сколько угодно в трамваях, троллейбусах, автобусах. А теперь — еще и в маршрутных такси — 17-ом и 77-ом. Они ездят через весь город, от северо-запада до Ленинского района и АМЗ. Программа единого билета набирает популярность. Увеличился и спрос на транспортные карты. Их можно купить у кондуктора и в пунктах пополнения таких карт.

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