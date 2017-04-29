В Башкирии выпускной в школах назначили посреди недели

Как оказалось, Министерство образования РБ посчитало наиболее подходящим для проведения выпускного бала вторник, 27 июня. В то время как многие родители рассматривали в качестве даты выпускного 23 или 24 июня (соответственно пятницу и субботу) и забронировали банкетные залы и увеселительные мероприятия.

Похожая ситуация была и в прошлом году, тогда в Уфе организаторам выпускных пришлось в спешном порядке переоформлять договоренности об аренде залов.

Свое решение представители Минобразования РБ объяснили тем, что к 24 июня еще могут быть неизвестны результаты всех ЕГЭ, что затруднит оформление выпускных документов для 11-классников.

При этом чиновники уточнили, что в каждом городе дата выпускного может быть определена отдельно.

Последний звонок пройдет традиционно 25 мая. В этот день в Уфе на Советской площади традиционно пройдет бал выпускников.