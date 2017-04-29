Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Китай ответил на слова Белого дома об «изоляции России в ООН»
Кремль пообещал отреагировать на акцию против Путина
Звезда сериала «Деффчонки» стала мамой во второй раз
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Как бороться с шумными соседями?
Плюсы и минусы квартир-студий
Жена Краско поделилась откровенным снимком в воде - СМИ
Толкалина надела платье "не для слабонервных"
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
СМИ: Максакова дала отпор бывшей жене Вороненкова
Анджелина Джоли станет мамой в седьмой раз
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
9Юбилей Корейской народной армии
11Протест одного
15Роботы в Пальмире
8Возвращение христиан в Каракош
10:54 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии выпускной в школах назначили посреди недели

Министерство образования Башкирии сообщило даты проведения выпускных вечеров для 11-классников в этом году. И эта новость стала поводом для негодования большинства родителей нынешних выпускников.

Как оказалось, Министерство образования РБ посчитало наиболее подходящим для проведения выпускного бала вторник, 27 июня. В то время как многие родители рассматривали в качестве даты выпускного 23 или 24 июня (соответственно пятницу и субботу) и забронировали банкетные залы и увеселительные мероприятия.

Похожая ситуация была и в прошлом году, тогда в Уфе организаторам выпускных пришлось в спешном порядке переоформлять договоренности об аренде залов.

Свое решение представители Минобразования РБ объяснили тем, что к 24 июня еще могут быть неизвестны результаты всех ЕГЭ, что затруднит оформление выпускных документов для 11-классников.

При этом чиновники уточнили, что в каждом городе дата выпускного может быть определена отдельно.

Последний звонок пройдет традиционно 25 мая. В этот день в Уфе на Советской площади традиционно пройдет бал выпускников.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Башкирии ювелирный магазин ограбили на 10 млн рублей
КНДР третий раз за месяц попыталась запустить ракету
Президент Черногории прокомментировал вступление страны в НАТО
МИД РФ прокомментировал публикацию The Sun о «расизме в России»
ПВО РФ привели в состояние боеготовности после пуска ракет КНДР
СМИ: авианосец «Карл Винсон» вошел в Японское море
Венесуэла направила в ОАГ заявление о выходе из ее состава
Около 100 спасателей работают на месте схода оползня в Киргизии
Спорт
ЦСКА — «Спартак»: титульный бой Одной из главных интриг матча станет противостояние лучшего полевого игрока РФПЛ Квинси Промеса с лучшим вратарем премьер-лиги Игорем Акинфеевым
Авто
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере В Сеть попали фотографии, на которых запечатлен автомобиль из проекта «Кортеж» во время тестового грунтования
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети Тибетская мантра в исполнении папы успокоила новорожденную девочку за 15 секунд.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь