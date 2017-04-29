В Крыму открылся курортный сезон

«Старт курортного сезона — 29 апреля. Массовые гуляния и концерты рассчитаны на два дня и впервые пройдут во всех городах и районах республики», — сказал Стрельбицкий в интервью РИА Новости.

По его словам, главный лозунг открытия сезона: «Екатерининская миля». В этом году исполняется 230 лет с момента визита на полуостров императрицы Екатерины II, который принято считать началом развития крымского туризма.

«Мы сделаем все, чтобы сохранить турпоток на уровне прошлого года. Речь идет о 5−6 миллионах человек. Задача вполне по силам», — подчеркнул министр.

Стрельбицкий заверил, что рисков для работы паромной переправы нет. Для повышения сервиса на курортах ведется подготовка кадров. Стоит задача создать Крыму репутацию комфортного, доброжелательного и интересного курорта; места, где можно провести незабываемые дни.