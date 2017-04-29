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09:20 (мск), источник: 112.ua

Погода на сегодня: В западных и некоторых центральных областях Украины пройдут дожди, температура до +24

В Киеве сегодня без осадков, от 22 до 24 градусов тепла.

Источник: 112.ua

Синоптики прогнозируют на сегодня, 29 апреля, преимущественно облачную погоду с прояснениями, в западных и некоторых центральных областях страны пройдут дожди, передает Украинский гидрометцентр.

Так, во всех западных областях ожидаются дожди, днем столбик термометра будет колебаться от +12 до +19 градусов. Дожди также ожидаются в Житомирской, Винницкой и Хмельницких областях. В северных областях осадков сегодня не предвидится, здесь будет от +22 до +24 градусов. В восточном регионе будет будет от +20 до +24 градусов, а на юге — от +13 до +24 градусов.

В Киеве сегодня без осадков, от +22 до +24 градусов.

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