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11:42 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму начали вываливать мусор у домов ответственных за уборку чиновников

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости. В Крыму выгрузили мусор под двери двух руководителей муниципалитетов, отвечающих за уборку вверенных им территорий, сообщил министр экологии и природных ресурсов республики Геннадий Нараев.

Источник: РИА "Новости"

Мусор был выгружен под ворота главы администрации Просторненского сельского поселения Джанкойского района Владимира Маниленко и под двери кабинета замглавы администрации Белогорска Вячеслава Курбанова.

«Напомню, на территории этих муниципалитетов остаются не ликвидированными свалки отходов по 10 тысяч кубометров. Меры по их ликвидации не принимаются на протяжении длительного времени», — отметил министр.

Выяснить, кто именно произвел выгрузку мусора, что является правонарушением и наказывается штрафом, пока не удалось. По факту, отмечается в сообщении, возбуждено административное расследование в отношении не установленного круга лиц.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов организовать вывоз мусора к домам глав муниципалитетов, которые игнорируют образовавшиеся свалки.

По данным ведомства на конец 2016 года, незаконные свалки в Крыму занимали площадь более 65 гектаров. Больше всего их под Симферополем (более 40 гектар), под Ялтой и в Бахчисарайском районе. Кроме того, огромное количество мусора скопилось на полигонах твердых бытовых отходов, которые исчерпали свой ресурс. Всего в Крыму, по словам Нараева, накопилось более 60 миллионов кубометров мусора.

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