Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
Китай ответил на слова Белого дома об «изоляции России в ООН»
Соглашение России и ЮАР на $76 млрд заблокировали
За что Ольга Бузова получает миллионы на самом деле (видео)
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
«Самое грозное оружие» Армия КНДР по численности занимает 4 место в мире
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Жена Краско поделилась откровенным снимком в воде - СМИ
Толкалина надела платье "не для слабонервных"
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
Зрители возмущены ссорой Варум и Агутина на сцене - СМИ
Украинские автобусы с мигрантами въехали в Москву
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
11Протест одного
15Роботы в Пальмире
8Возвращение христиан в Каракош
11Подготовка техники к Параду Победы
11:16 (мск), источник: РИА Новости

Крымские власти прогнозируют рост туристов из Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости, Виктор Лященко. Министр курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий ожидает в этом году рост туристического потока из Украины.

Источник: РИА "Новости"

«Туристы из Украины потянутся на крымские курорты. Мы ожидаем рост турпотока. У многих с Крымом остались родственные и семейные связи, бизнес. Крым невозможно вырвать из души тех людей, которые хоть раз здесь побывали», — сказал Стрельбицкий в интервью РИА Новости.

По его словам, помешать могут только форс-мажорные обстоятельства, такие как перекрытие границы украинскими властями.

«Надеемся, что они не пойдут на такой опрометчивый шаг», — подчеркнул министр.

По его словам, в Украине нет альтернативы крымским курортам.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Тогда все – по-взрослому: разговор с Киевом по газу теперь другой
КНДР третий раз за месяц попыталась запустить ракету
Президент Черногории прокомментировал вступление страны в НАТО
МИД РФ отреагировал на публикацию The Sun о «расизме в России»
ПВО РФ привели в состояние боеготовности после пуска ракет КНДР
СМИ: авианосец «Карл Винсон» вошел в Японское море
В Минтруда назвали число инвалидов и ветеранов ВОВ в России
Около 100 спасателей работают на месте схода оползня в Киргизии
Спорт
ЦСКА — «Спартак»: титульный бой Одной из главных интриг матча станет противостояние лучшего полевого игрока РФПЛ Квинси Промеса с лучшим вратарем премьер-лиги Игорем Акинфеевым
Авто
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере В Сеть попали фотографии, на которых запечатлен автомобиль из проекта «Кортеж» во время тестового грунтования
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети Тибетская мантра в исполнении папы успокоила новорожденную девочку за 15 секунд.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь