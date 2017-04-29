Крымские власти прогнозируют рост туристов из Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости, Виктор Лященко. Министр курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий ожидает в этом году рост туристического потока из Украины.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости, Виктор Лященко. Министр курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий ожидает в этом году рост туристического потока из Украины.
«Туристы из Украины потянутся на крымские курорты. Мы ожидаем рост турпотока. У многих с Крымом остались родственные и семейные связи, бизнес. Крым невозможно вырвать из души тех людей, которые хоть раз здесь побывали», — сказал Стрельбицкий в интервью РИА Новости.
По его словам, помешать могут только
«Надеемся, что они не пойдут на такой опрометчивый шаг», — подчеркнул министр.
По его словам, в Украине нет альтернативы крымским курортам.