Крымские власти прогнозируют рост туристов из Украины

«Туристы из Украины потянутся на крымские курорты. Мы ожидаем рост турпотока. У многих с Крымом остались родственные и семейные связи, бизнес. Крым невозможно вырвать из души тех людей, которые хоть раз здесь побывали», — сказал Стрельбицкий в интервью РИА Новости.

По его словам, помешать могут только форс-мажорные обстоятельства, такие как перекрытие границы украинскими властями.

«Надеемся, что они не пойдут на такой опрометчивый шаг», — подчеркнул министр.

По его словам, в Украине нет альтернативы крымским курортам.