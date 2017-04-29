С 1 мая лимит для самарских льготников увеличат до 60 поездок
В правительстве Самарской области приняли решение увеличить число поездок по социальной транспортной карте.
В правительстве Самарской области приняли решение увеличить число поездок по социальной транспортной карте.
Так, с 1 мая льготники смогут бесплатно воспользоваться общественным транспортом 60 раз в месяц. Об этом стало известно на профильном совещании, которое в пятницу, 28 апреля, провел губернатор Николай Меркушкин.
Кроме того, власти региона отметили, что, возможно, число поездок будет увеличено, однако только для наиболее нуждающихся категорий граждан. К примеру, для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, инвалидов, вынужденных много передвигаться по городу (для прохождения лечения или реабилитации, учебы) и работающих пенсионеров. Их поддержка будет носить адресный подход.
По предварительным расчетам, решение поднять верхнюю планку числа поездок создаст дополнительную нагрузку на областной бюджет в размере 330 миллионов рублей. По словам губернатора, источником покрытия данных расходов станет сокращение затрат на государственное управление.
Напомним, лимит в 50 поездок был введен 1 февраля этого года, как заявили власти, с целью пресечения «серых» схем вывода бюджетных средств. В мае борьба с коррупцией в транспортной сфере продолжится, поскольку в ходе трехмесячного мониторинга были зафиксированы несколько случаев, когда кондукторы «накручивали» число поездок, объясняя свой поступок необходимостью выполнения плана. Также были выявлены случаи передачи карты пенсионеркой своему
Чтобы не допустить данные злоупотребления, по поручению Николая Меркушкина будут сформированы специальные контрольные группы, которые будут ежедневно мониторить ситуации, связанные с использованием льготных транспортных карт третьими лицами, а не получателями льгот. Также планируется законодательно предусмотреть санкции при выявлении незаконного использования льготного проездного. В случаях, когда будут зафиксированы злоупотребления, у транспортной компании может быть отозвана лицензия.