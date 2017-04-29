С 1 мая лимит для самарских льготников увеличат до 60 поездок

Так, с 1 мая льготники смогут бесплатно воспользоваться общественным транспортом 60 раз в месяц. Об этом стало известно на профильном совещании, которое в пятницу, 28 апреля, провел губернатор Николай Меркушкин.

Кроме того, власти региона отметили, что, возможно, число поездок будет увеличено, однако только для наиболее нуждающихся категорий граждан. К примеру, для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, инвалидов, вынужденных много передвигаться по городу (для прохождения лечения или реабилитации, учебы) и работающих пенсионеров. Их поддержка будет носить адресный подход.

По предварительным расчетам, решение поднять верхнюю планку числа поездок создаст дополнительную нагрузку на областной бюджет в размере 330 миллионов рублей. По словам губернатора, источником покрытия данных расходов станет сокращение затрат на государственное управление.

Напомним, лимит в 50 поездок был введен 1 февраля этого года, как заявили власти, с целью пресечения «серых» схем вывода бюджетных средств. В мае борьба с коррупцией в транспортной сфере продолжится, поскольку в ходе трехмесячного мониторинга были зафиксированы несколько случаев, когда кондукторы «накручивали» число поездок, объясняя свой поступок необходимостью выполнения плана. Также были выявлены случаи передачи карты пенсионеркой своему сыну-кондуктору, а некоторые кондукторы использовали свои личные транспортные карты.

Чтобы не допустить данные злоупотребления, по поручению Николая Меркушкина будут сформированы специальные контрольные группы, которые будут ежедневно мониторить ситуации, связанные с использованием льготных транспортных карт третьими лицами, а не получателями льгот. Также планируется законодательно предусмотреть санкции при выявлении незаконного использования льготного проездного. В случаях, когда будут зафиксированы злоупотребления, у транспортной компании может быть отозвана лицензия.