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17:39 (мск), источник: ИА Башинформ

Водохранилища Башкирии работают в режиме наполнения

УФА, 29 апр 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Башкортостане продолжается заполнение Павловского, Нугушского и Юмагузинского водохранилищ водой.

Источник: Башинформ

Благодаря правильно спланированному режиму работы гидротехнических сооружений в регионе удалось минимизировать неудобства для населения связанные с подтоплениями, сообщает пресс-служба правительства республики.

Вопросы наполнения водохранилищ обсуждались на совместном заседании Республиканской противопаводковой комиссии и Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ бассейна реки Белой в Доме правительства Республики Башкортостан под руководством заместителя премьер-министра правительства РБ Марата Магадеева.

Уровень реки Белой в районе Уфы продолжает постепенно подниматься на 10−15 см в сутки. На сегодняшний день уровень реки в районе Уфы 649 см, а в районе Стерлитамака — 389 см. Имеются случаи подтопления придомовых территорий. Затоплений на территории республики не прогнозируется.

Стоит отметить, что с начала 2000-х годов, в маловодный период, на планово подтопляемых территориях многие граждане самостоятельно возвели строения без учета возможного подтопления. Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям рекомендует жителям перед началом строительства строений и жилых домов обязательно убедится в администрациях муниципалитетов о возможности подтопления территории.

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