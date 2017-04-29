Водохранилища Башкирии работают в режиме наполнения

Благодаря правильно спланированному режиму работы гидротехнических сооружений в регионе удалось минимизировать неудобства для населения связанные с подтоплениями, сообщает пресс-служба правительства республики.

Вопросы наполнения водохранилищ обсуждались на совместном заседании Республиканской противопаводковой комиссии и Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ бассейна реки Белой в Доме правительства Республики Башкортостан под руководством заместителя премьер-министра правительства РБ Марата Магадеева.

Уровень реки Белой в районе Уфы продолжает постепенно подниматься на 10−15 см в сутки. На сегодняшний день уровень реки в районе Уфы 649 см, а в районе Стерлитамака — 389 см. Имеются случаи подтопления придомовых территорий. Затоплений на территории республики не прогнозируется.

Стоит отметить, что с начала 2000-х годов, в маловодный период, на планово подтопляемых территориях многие граждане самостоятельно возвели строения без учета возможного подтопления. Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям рекомендует жителям перед началом строительства строений и жилых домов обязательно убедится в администрациях муниципалитетов о возможности подтопления территории.