Крым расширил географию пляжей

«Мы уже расширяем пляжную географию. Если в прошлом году работало 367 пляжей, то на сегодня это количество приближается к 500», — сказал Стрельбицкий в интервью РИА Новости.

По его словам, задел для развития пляжных территорий в Крыму велик. К организации пляжного отдыха пригоден 451 километр прибрежных территорий, а благоустроено лишь 100 километров.

«Задача с каждым годом повышать протяженность, комфортность и конкурентоспособность наших пляжей перед зарубежными курортами», — подчеркнул министр.

Стрельбицкий посоветовал россиянам, которые выбрали для себя в этом году отдых на зарубежных курортах, езжать самим, а детей отправить в Крым. «Дети, которые отдохнули на крымской земле, в дальнейшем получают такой заряд энергии и здоровья, что могут целый год не болеть», — отметил он.