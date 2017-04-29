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11:10 (мск), источник: Sputnik.by

Жена Статкевича опять сообщила об исчезновении политика

Супруга политика считает, что дело не обошлось без спецслужб, но в правоохранительных органах данную информацию не комментируют.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 апр — Sputnik. Супруга оппозиционного политика Николая Статкевича опять сообщила о его исчезновении, об этом Марина Адамович написала на своей странице в ФБ.

В конце марта 2017 года, когда в Минске и других регионах проходили уличные акции, была аналогичная ситуация с исчезновением Статкевича.

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«Друзья, не хочу паниковать, но Николай Статкевич не выходит на связь. Телефон отключен. Может, кто видел его после 17-ти в городе?», — написала Адамович.

Она также отметила, что просит о помощи «поискать его в судах».

Как отметила Sputnik в субботу по телефону Марина Адамович, «телефон его молчит».

«Мне трудно утверждать что-либо, но мне кажется, что дело не обошлось без спецслужб», — сказала собеседница.

При этом она отметила, что на политика за участие в уличных акциях составлено несколько административных протоколов, и поэтому, возможно, его решили доставить в суд. Она также подтвердила информацию о том, что Статкевич говорил, что 1 мая нужно провести уличную акцию.

В правоохранительных органах ситуацию не комментируют.

Как ранее сообщал Sputnik, в конце марта Статкевич, по данным его супруги Марины Адамович, внезапно исчез, с ним не было связи несколько дней. Потом он появился и заявил, что несколько суток находился в СИЗО КГБ. В свою очередь в КГБ данную информацию опровергли.

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