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10:18 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Движение поездов «Ласточка» против часовой стрелки на МЦК возобновлено

Движение «Ласточек» против часовой стрелки на МЦК возобновлено, сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Возобновлено движение “Ласточек” против часовой стрелки — электропоезда начали одновременно следовать по маршруту. К выпуску на линию готовятся дополнительные составы, чтобы устранить образовавшиеся интервальные разрывы», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что, по техническим причинам, на МЦК в направлении движения против часовой стрелки остановился электропоезд. Чтобы не допустить скопление поездов и не нарушить интервал между ними, «Ласточки» временно остановились на ближайших станциях. По часовой стрелке поезда следовали в необходимом межинтервальном режиме.

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