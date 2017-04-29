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11:20 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе нашли пенсионерку, пропавшую два месяца назад

29 апреля стало известно, что найдена 85-летняя Фаина Галина, которую родственники искали с 18 февраля.

Напомним, близкие предположили, что Фаину Мифтаховну, которая страдает потерей памяти и психическим расстройством, могли похитить бомжи и заставлять просить подаяние. Ранее, до исчезновения, ее уже заставали за этим занятием на городских улицах.

К счастью, на днях Фаина Мифтаховна нашлась. Родственники не пояснили, где она пропадала больше двух месяцев.

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