В Уфе нашли пенсионерку, пропавшую два месяца назад

Напомним, близкие предположили, что Фаину Мифтаховну, которая страдает потерей памяти и психическим расстройством, могли похитить бомжи и заставлять просить подаяние. Ранее, до исчезновения, ее уже заставали за этим занятием на городских улицах.

К счастью, на днях Фаина Мифтаховна нашлась. Родственники не пояснили, где она пропадала больше двух месяцев.