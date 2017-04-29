В Турции заблокировали «Википедию»

«В соответствии с законом 5651, в результате проведения технической и юридической оценки Советом по информационным технологиям и связи применяются административные меры по отношению к сайту wikipedia.org с 29 апреля», — цитирует газета заявление Совета.

О причинах этого решения не сообщается. В офисе РИА Новости в Анкаре доступа к «Википедии» в настоящий момент нет.

В Турции номер 5651 имеет закон «О регулировании интернет-вещания и о борьбе с преступлениями, совершенными в данной сфере». Ранее закон неоднократно критиковался оппозицией, так как он, по ее мнению, не только нарушает свободу слова, но и серьезно ограничивает право граждан на доступ к информации.

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