В Турции заблокировали «Википедию»
АНКАРА, 29 апр — РИА Новости. Турецкие власти заблокировали доступ к ресурсам
АНКАРА, 29 апр — РИА Новости. Турецкие власти заблокировали доступ к ресурсам
«В соответствии с законом 5651, в результате проведения технической и юридической оценки Советом по информационным технологиям и связи применяются административные меры по отношению к сайту wikipedia.org с 29 апреля», — цитирует газета заявление Совета.
О причинах этого решения не сообщается. В офисе РИА Новости в Анкаре доступа к «Википедии» в настоящий момент нет.
В Турции номер 5651 имеет закон «О регулировании