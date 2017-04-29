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11:19 (мск), источник: РИА Новости

В Турции заблокировали «Википедию»

АНКАРА, 29 апр — РИА Новости. Турецкие власти заблокировали доступ к ресурсам интернет-энциклопедии «Википедия», сообщает газета Hurriyet в субботу со ссылкой на решение Совета по информационным технологиям и связи.

Источник: Reuters

«В соответствии с законом 5651, в результате проведения технической и юридической оценки Советом по информационным технологиям и связи применяются административные меры по отношению к сайту wikipedia.org с 29 апреля», — цитирует газета заявление Совета.

О причинах этого решения не сообщается. В офисе РИА Новости в Анкаре доступа к «Википедии» в настоящий момент нет.

В Турции номер 5651 имеет закон «О регулировании интернет-вещания и о борьбе с преступлениями, совершенными в данной сфере». Ранее закон неоднократно критиковался оппозицией, так как он, по ее мнению, не только нарушает свободу слова, но и серьезно ограничивает право граждан на доступ к информации.

Комментарии
2
Maksim N.
вас забыли спросить
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Игорь Смирнов
Суверенная страна, имеет право.
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