Илон Маск показал концепцию подземных транспортных тоннелей

Впервые о появлении The Boring Company стало известно в декабре 2016 года, когда Илон Маск анонсировал появление компании в своем твиттере: «Траффик сводит меня с ума, собираюсь построить тоннелепроходческую машину и начать копать…» В феврале 2017 года Маск начал копать тестовую яму шириной 15 метров на парковке штаб-квартиры SpaceX, и рассказал некоторые подробности о проекте.

В частности, тогда стало известно, что концепция предполагает строительство до 30 уровней тоннелей, по которым будут передвигаться автомобили и скоростные поезда, в том числе Hyperloop

В частности, тогда стало известно, что концепция предполагает строительство до 30 уровней тоннелей, по которым будут передвигаться автомобили и скоростные поезда, в том числе Hyperloop

Для испытаний The Boring Company приобрела тоннелепроходческую машину и вчера ряд изданий сообщил о том, что комплекс доставлен на парковку SpaceX.

Как сообщал ранее Илон Маск, в его планы входит проведение испытаний и дальнейшее улучшение техники. Главный ограничивающий фактор современного строительства тоннелей это скорость проходки, поэтому Маск рассчитывает изучить принципы работы приобретенной машины и увеличить скорость проходки вплоть до 10 раз.

Теперь Илон Маск впервые наглядно показал, как именно может использоваться система транспортных тоннелей для транспортировки автомобилей. Предполагается, что в автомобильных тоннелях машины будут перемещаться специальными электротележками, которые также будут выполнять роль лифта для сообщения тоннелей с поверхностью. В тоннелях не будет ограничения скорости, поэтому тележка с автомобилем сможет разгоняться вплоть до 200 километров в час.

Основатель Boring Company также отметил, что на данный момент он уделяет этому проекту всего два-три процента своего времени. Судя по всему, представленная Маском концепция на сегодняшний день еще далека от реализации — даже при условии создания на порядок более быстрых тоннелепроходческих машин на постройку даже относительно небольшой сети подземных тоннелей могут уйти десятилетия.

Николай Воронцов