13-летняя жительница Волгоградской области победила в проекте «Голос. Дети»

Финал состоялся в пятницу вечером, а с победой нашу землячку поздравил глава дирекции музыкального и развлекательного вещания Первого канала Юрий Аксюта.

На проекте Лизе пришлось и поволноваться и проявить характер. Ведь в шоу она попала только с третьего раза. А потом ее наставник, Дима Билан, не выбрал талантливую певицу в финал. Но все решило и исправило зрительское голосование, благодаря которому Лиза вернулась в проект.

Зрители оказались самым чутким и объективным жюри. В соцсетях были выставлены самые высокие оценки: «обворожительная и необыкновенная девочка», «она не просто понимает о чем поет, она это переживает», «по-настоящему поет душой».

День финала оказался и для Лизы и для ее соперников непростым. Ребята были задействованы в студии с 12 часов дня — репетиции, прогоны и прочее.

— Мы ей перед финальным выступлением сказали — просто сделай все хорошо, а какой будет результат, неважно, — рассказала РИАЦ мама Елизаветы Вера Качурак. — А потом, когда появились результаты, Лиза сразу их не увидела, у нее ведь не очень хорошее зрение. Она стояла и думала, что нужно сказать, если ты оказался ниже первого места. Но когда результаты озвучили вслух, это, конечно, был шок!

Свои первые слова, сказанные дочери после победы, Вера Качурак не помнит — события закрутились вихрем. Поздравляющие, журналисты, товарищи по сцене, все хотели что-то спросить. У самой Веры буквально разрывался от звонков телефон. Осознание пришло позже. Но мама уверена, эту победу ее дочь заслужила.

Музыкальная история Лизы Качурак началась в Калаче-на Дону в группе «Карамельки». Но в определенный момент специалисты посоветовали — есть талант, нужен хороший наставник. Так в жизни Лизы появилась прекрасный педагог Анна Артамонова.

— Лизе тогда было всего 10 лет и Аня ее просто раскрыла, — рассказывает Вера Качурак. — Уже на втором своем конкурсе Лиза получила гран-при и за три года их стало уже 12. В 2015 году на большом всероссийском конкурсе в Москве дочка получила еще один гран-при.

Идея участия в ТВ-шоу «Голос. Дети» принадлежала педагогу — Анне Артамоновой. А все остальное — заслуга самой Лизы, выдержанной, целеустремленной, собранной и очень требовательной к себе. Кстати, у девочки — второй взрослый разряд по теннису.

Лиза с мамой выезжает из Москвы домой. Как будут встречать земляки в Калаче-на-Дону, Вера Качурак не знает:

— Вы знаете, она ведь на сцене буквально преображается. А на улице — обычная худенькая девочка.

Но мы уверены, теперь Лизу будут узнавать на улице не только в родном городе.

Ну, а в будущем победительница, по ее собственному признанию, видит себя профессиональным музыкантом. Главный девиз юной певицы сегодня: «Соревнуйся с сильными — будешь сильной!».