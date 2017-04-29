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12:21 (мск), источник: ТАСС

Полиция просит воздержаться от участия в незаконной акции в центре Москвы

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве, существует «риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка, что может повлечь угрозу личной безопасности граждан».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Полиция просит гостей столицы и москвичей воздержаться от участия в несогласованной акции в центре города. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

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«Мероприятие незаконно, и в создавшихся условиях возрастает риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка, что может повлечь угрозу личной безопасности граждан», — сказали в пресс-службе, отметив что ГУ МВД России по Москве примет все необходимые меры для обеспечения правопорядка.

Инициаторам акции было предложено альтернативное место для ее проведения. Однако ее организаторы продолжают настаивать на проведении мероприятия на заявленном месте. Столичная полиция еще раз предупреждает организаторов акции о предусмотренной законом ответственности за возможные последствия этого несогласованного мероприятия.

Ранее московская прокуратура предостерегала от проведения несанкционированной акции 29 апреля в центре столицы. Как отметили в прокуратуре Москвы, ее организаторам были объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона. Пресненский суд Москвы 28 апреля признал законным отказ согласовать организаторам акции маршрут ее проведения.

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