Полиция просит воздержаться от участия в незаконной акции в центре Москвы
Как пояснили в
Как пояснили в
МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Полиция просит гостей столицы и москвичей воздержаться от участия в несогласованной акции в центре города. Об этом ТАСС сообщили в
«Мероприятие незаконно, и в создавшихся условиях возрастает риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка, что может повлечь угрозу личной безопасности граждан», — сказали в
Инициаторам акции было предложено альтернативное место для ее проведения. Однако ее организаторы продолжают настаивать на проведении мероприятия на заявленном месте. Столичная полиция еще раз предупреждает организаторов акции о предусмотренной законом ответственности за возможные последствия этого несогласованного мероприятия.
Ранее московская прокуратура предостерегала от проведения несанкционированной акции 29 апреля в центре столицы. Как отметили в прокуратуре Москвы, ее организаторам были объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона. Пресненский суд Москвы 28 апреля признал законным отказ согласовать организаторам акции маршрут ее проведения.