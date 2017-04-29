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12:35 (мск), источник: Newslab.ru

В центре Красноярска нашли машину пропавшего мужчины

На парковке в центре Красноярска нашли иномарку пропавшего ранее мужчины.

По данным волонтёров, 32-летний Владимир Игнаткин ушёл из дома по улице Ладо Кецховели утром 27 апреля. При этом он не взял с собой ни телефон, ни сумку с документам и деньгами.

«С собой взял только водительское удостоверение и ключи. Уехал на машине Nissan Bluebird серо-серебристого цвета, которую нашли 28 апреля на парковке возле Коммунального моста», — рассказали в группе «Поиск пропавших детей — Красноярск».

По данным волонтёров, мужчина не употребляет алкоголь, но в последнее время находился в подавленном состоянии, причины этого не уточняются.

Пропавший высокого роста — около 183 см, среднего телосложения. Носит усы и короткую редкую бороду. Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят позвонить волонтёрам по номеру 8950−996−60−66 или в полицию (391) 269−29−17.

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