В центре Красноярска нашли машину пропавшего мужчины

По данным волонтёров, 32-летний Владимир Игнаткин ушёл из дома по улице Ладо Кецховели утром 27 апреля. При этом он не взял с собой ни телефон, ни сумку с документам и деньгами.

«С собой взял только водительское удостоверение и ключи. Уехал на машине Nissan Bluebird серо-серебристого цвета, которую нашли 28 апреля на парковке возле Коммунального моста», — рассказали в группе «Поиск пропавших детей — Красноярск».

По данным волонтёров, мужчина не употребляет алкоголь, но в последнее время находился в подавленном состоянии, причины этого не уточняются.