В центре Красноярска нашли машину пропавшего мужчины
На парковке в центре Красноярска нашли иномарку пропавшего ранее мужчины.
На парковке в центре Красноярска нашли иномарку пропавшего ранее мужчины.
По данным волонтёров, 32-летний Владимир Игнаткин ушёл из дома по улице Ладо Кецховели утром 27 апреля. При этом он не взял с собой ни телефон, ни сумку с документам и деньгами.
«С собой взял только водительское удостоверение и ключи. Уехал на машине Nissan Bluebird
По данным волонтёров, мужчина не употребляет алкоголь, но в последнее время находился в подавленном состоянии, причины этого не уточняются.
Пропавший высокого роста — около 183 см, среднего телосложения. Носит усы и короткую редкую бороду. Всех, кому