Лукашенко рассказал, как ел булочки вместе с маленькой Азаренко
Глава государства признался, что вспоминает те моменты, когда «маленечкая» Азаренко только начинала свою профессиональную карьеру теннисистки.
Глава государства признался, что вспоминает те моменты, когда «маленечкая» Азаренко только начинала свою профессиональную карьеру теннисистки.
МИНСК, 29 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко, вручая государственные награды, вспомнил, как много лет назад ел булочки на корте с будущей теннисисткой Викторией Азаренко, сообщает телеканал ОНТ.
В пятницу, 28 апреля, во Дворце Независимости Лукашенко вручил государственные награды и премии за вклад в развитие страны. Наград были удостоены лучшие в своей области — медики, ученые, военные, артисты и спортсмены. Так,
«Многих-многих я видел маленькими. Как Вика. Она совсем “маленечкая” была, когда я только начинал играть немножко в теннис. Она начинала свою карьеру. В шесть или сколько там тебе было лет? Когда мы булочки ели на кортах. Я часто это вспоминаю», — сказал Лукашенко.
Он также вспомнил давнюю беседу с главой РНПЦ трансплантации органов и тканей, главным трансплантологом Минздрава и сенатором Олегом Руммо.
«Оглядываясь на полтора десятка лет назад, вспоминаешь, с чего мы начинали. Достигли мы очень высоких вершин. Я желаю, чтобы вы не останавливались», — добавил глава государства.
В декабре прошлого года Азаренко стала мамой. Сейчас теннисистка больше месяца живет и тренируется в Минске, ведет подготовку к возвращению на корт, которое, по ее словам, может состояться уже этим летом на турнире в американском Стэнфорде. На минувшем полуфинальном матче Кубка Федерации между сборными Беларуси и Швейцарии спортсменка выполняла роль психологического лидера команды, наблюдая за всеми поединками на «Чижовка-Арене». К слову, белоруски впервые в истории вышли в финал турнира, который состоится в ноябре против команды США.