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11:33 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко рассказал, как ел булочки вместе с маленькой Азаренко

Глава государства признался, что вспоминает те моменты, когда «маленечкая» Азаренко только начинала свою профессиональную карьеру теннисистки.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко, вручая государственные награды, вспомнил, как много лет назад ел булочки на корте с будущей теннисисткой Викторией Азаренко, сообщает телеканал ОНТ.

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В пятницу, 28 апреля, во Дворце Независимости Лукашенко вручил государственные награды и премии за вклад в развитие страны. Наград были удостоены лучшие в своей области — медики, ученые, военные, артисты и спортсмены. Так, экс-первая ракетка мира получила орден Почета.

«Многих-многих я видел маленькими. Как Вика. Она совсем “маленечкая” была, когда я только начинал играть немножко в теннис. Она начинала свою карьеру. В шесть или сколько там тебе было лет? Когда мы булочки ели на кортах. Я часто это вспоминаю», — сказал Лукашенко.

Он также вспомнил давнюю беседу с главой РНПЦ трансплантации органов и тканей, главным трансплантологом Минздрава и сенатором Олегом Руммо.

«Оглядываясь на полтора десятка лет назад, вспоминаешь, с чего мы начинали. Достигли мы очень высоких вершин. Я желаю, чтобы вы не останавливались», — добавил глава государства.

В декабре прошлого года Азаренко стала мамой. Сейчас теннисистка больше месяца живет и тренируется в Минске, ведет подготовку к возвращению на корт, которое, по ее словам, может состояться уже этим летом на турнире в американском Стэнфорде. На минувшем полуфинальном матче Кубка Федерации между сборными Беларуси и Швейцарии спортсменка выполняла роль психологического лидера команды, наблюдая за всеми поединками на «Чижовка-Арене». К слову, белоруски впервые в истории вышли в финал турнира, который состоится в ноябре против команды США.

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