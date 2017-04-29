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13:52 (мск), источник: Sputnik.md

Успеть за два дня: что нужно знать, подавая декларацию в налоговую

В эти выходные истекает крайний срок подачи налоговых деклараций для физических лиц.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 29 апр — Sputnik. Так как истекает крайний срок подачи налоговых деклараций, то в эти выходные все территориальные инспекции будут работать для того, чтобы физические лица могли подать декларацию о доходах за 2016 год.

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В целях сокращения времени, требуемого для заполнения и подачи документов, запущена услуга — предварительно заполненная декларация.

Как подать декларацию?

Услугой могут воспользоваться только физлица, которые не осуществляют предпринимательскую деятельность и обладают обязанностью или правом представить декларацию о подоходном налоге (форма CET-15).

Предварительно заполненная декларация предусматривает предоставление уже заполненной на основании информации, имеющейся в информационной системе налоговой.

Услуга бесплатна, а, чтобы воспользоваться ею, налогоплательщик должен явиться в любое отделение Налоговой службы.

Для получения предварительно заполненной декларации налогоплательщик или его законный представитель должны предъявить удостоверение личности или другой документ, подтверждающий личность заявителя.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 080001525.

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