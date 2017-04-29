В Минтруда назвали число инвалидов и ветеранов Великой Отечественной

В прошлом году их численность превышала 2,1 миллиона, добавили в ведомстве.

Кроме того, сейчас в России насчитываются 1,28 миллиона тружеников тыла, 125,8 тысячи бывших малолетних узников фашизма, 22,4 тысячи вдов инвалидов и участников Великой Отечественной.

В Минтруда уточнили также, что в живых остаются 113,5 тысячи человек, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда».

По данным министерства труда и социальной защиты, в 2016 году средний размер пенсии ветеранов Великой Отечественной войны составлял от 16,5 тысячи (у тружеников тыла) до 31,6 тысячи рублей (у участников боевых действий, имеющих инвалидность).

В текущем году была проведена индексация выплат инвалидам и ветеранам войны. Кроме того, они получили по пять тысяч рублей, как и другие пенсионеры, в начале 2017-го.