Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Китай ответил на слова Белого дома об «изоляции России в ООН»
14 новых лайфхаков для вашей кухни
В России готовится к принятию важный закон для дачников
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
Обама попросил $400 тысяч за речь на Уолл-стрит Экс-президент США впервые после отставки выступил на публике
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
В России откажутся от строительства жилья без отделки
В Крыму запретили строить жилье
Жена Краско поделилась откровенным снимком в воде - СМИ
Толкалина надела платье "не для слабонервных"
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
Зрители возмущены ссорой Варум и Агутина на сцене - СМИ
Украинские автобусы с мигрантами въехали в Москву
Во Франции нашли брошенный салон Lada
Новый Skoda Karoq сняли на видео
Фоторепортажи
11Протест одного
15Роботы в Пальмире
8Возвращение христиан в Каракош
11Подготовка техники к Параду Победы
12:02 (мск), источник: Lenta.Ru

В Минтруда назвали число инвалидов и ветеранов Великой Отечественной

В России проживают около 1,8 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны. Такие данные по состоянию на 1 апреля 2017 года привели в Минтруда, передает RT.

Источник: Reuters

В прошлом году их численность превышала 2,1 миллиона, добавили в ведомстве.

Читайте также
В столичных больницах 22 апреля стартует акция для ветеранов

Кроме того, сейчас в России насчитываются 1,28 миллиона тружеников тыла, 125,8 тысячи бывших малолетних узников фашизма, 22,4 тысячи вдов инвалидов и участников Великой Отечественной.

В Минтруда уточнили также, что в живых остаются 113,5 тысячи человек, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда».

По данным министерства труда и социальной защиты, в 2016 году средний размер пенсии ветеранов Великой Отечественной войны составлял от 16,5 тысячи (у тружеников тыла) до 31,6 тысячи рублей (у участников боевых действий, имеющих инвалидность).

В текущем году была проведена индексация выплат инвалидам и ветеранам войны. Кроме того, они получили по пять тысяч рублей, как и другие пенсионеры, в начале 2017-го.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин ответил кто может стать его преемником
КНДР третий раз за месяц попыталась запустить ракету
Президент Черногории прокомментировал вступление страны в НАТО
МИД РФ отреагировал на публикацию The Sun о «расизме в России»
ПВО РФ привели в состояние боеготовности после пуска ракет КНДР
СМИ: авианосец «Карл Винсон» вошел в Японское море
Около 100 спасателей работают на месте схода оползня в Киргизии
Спорт
ЦСКА — «Спартак»: титульный бой Одной из главных интриг матча станет противостояние лучшего полевого игрока РФПЛ Квинси Промеса с лучшим вратарем премьер-лиги Игорем Акинфеевым
Авто
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере В Сеть попали фотографии, на которых запечатлен автомобиль из проекта «Кортеж» во время тестового грунтования
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
В Думе планируют компенсировать молодым семьям часть ипотеки
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Приезжие скупают квартиры в Петербурге
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети Тибетская мантра в исполнении папы успокоила новорожденную девочку за 15 секунд.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь