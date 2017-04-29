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12:49 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Основы здорового питания начнут преподавать в ростовских школах

В донских школах введут новый предмет для изучения — основы здорового питания.

Источник: Аргументы и факты

Узнавать о «правильных» и «неправильных» продуктах, о культуре их потребления и полезных свойствах дети начнут с 1 сентября текущего года.

К подготовке нового учебного курса планируется привлечь Национальный исследовательский центр «Здоровое питание». В обучении здоровому питанию помогут Роспотребнадзор и областные организации. Введение нового предмета связано с актуальностью производства качественных продуктов.

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