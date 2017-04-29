В Челнах суд приостановил работу детсада «Сами с усами»

(Набережные Челны, 29 апреля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Суд Набережных Челнов рассмотрел иск Управления Роспотребнадзора по РТ к индивидуальному предпринимателю Ольге Пятибратовой, которая является учредителем мини-детсада «Сами с усами». В своем заявлении представитель надзорного ведомства потребовал приостановить деятельность дошкольного учреждения — до устранения нарушений в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Нарушения в детсаде выявила проверка, которая состоялась 14 апреля. Представители Роспотребнадзора выяснили: кухня, на которой готовится еда для детей, не отвечает санитарным нормам. Здесь нет условий для обработки мяса, мяса птицы, сырых овощей. Не выделены разделочные столы для сырой продукции и готовых блюд. Нарушаются условия мытья посуды, а именно: в одной ванной моется кухонный инвентарь, там же обрабатываются овощи, сырое мясо. На кухне нет бактерицидной лампы.

В детском саду не ведется журнал бракеража сырой и готовой продукции, поэтому невозможно определить время и дату поступления скоропортящихся продуктов, их срок реализации. Продукты закупаются в ближайшем продовольственном магазине. Документы, подтверждающие их качество и безопасность, отсутствуют. Морозильные и холодильные камеры не оснащены термометрами контроля условий хранения продуктов.

Проверка также выявила, что в садике нет утвержденного недельного меню. Меню-раскладки не составлены, поэтому просто невозможно узнать, какую порцию получает каждый ребенок.

На момент проверки продукты питания, посуда, кухонный инвентарь и технологическое оборудование в детском саду отсутствовали, в группе находились всего три ребенка. Из объяснений учредителя стало понятно, что детсад «зачищен» перед проверкой, чтобы уйти от ответственности за организацию питания детей.

Проверяющие также обратили внимание на то, что еду готовит не квалифицированный повар, а воспитатель. Он же присматривает и ухаживает за детьми. В его обязанности также входит уборка помещений. У воспитателя нет специальной одежды для раздачи пищи: халата, колпака или косынки. Причем, персонал в «Сами с усами» работал без медицинского осмотра, без санитарно-гигиенического обучения. Медицинский осмотр он прошел только после того, как началась проверка Роспотребнадзора.

На судебном процессе Ольга Пятибратова полностью признала вину и обстоятельства, указанные в протоколе об административном правонарушении.