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14:23 (мск), источник: Интерфакс

На московский субботник пришли 1,5 млн человек

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU — Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие во втором общегородском субботнике.

Источник: Агентство «Москва»

Так, в первый солнечный день после затяжных дождей в субботу он вместе с москвичами принял участие в благоустройстве парка у пруда Бекет на Загородном шоссе, а также высадил яблоню в сквере на пересечении Каширского шоссе и Борисовского проезда.

«Сегодня полтора миллиона человек вышли на субботник. Москвичи убирают парки, скверы, дворы, улицы. Так что, я думаю, после субботника город будет еще краше и комфортнее», — сказал мэр, общаясь с москвичами.

Он поблагодарил вышедших на субботник за заботу о своем городе.

Нынешний субботник стал вторым этой весной, первый проводился 8 апреля
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Тогда заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в нем принимали участие более 1 млн горожан, использовалось 8,2 тыс. единиц различной техники.

На приведение в порядок Москвы после зимы вышли горожане различных возрастов и профессий, школьники и студенты, работники жилищно-коммунальной сферы и городских предприятий. Все участники обеспечивались необходимым инвентарем и посадочным материалом.

Традиционный месячник по благоустройству в этом году проводился с 25 марта по 29 апреля.

В 2016 году в весенних субботниках и других мероприятиях по уборке московских территорий приняли участие более 2,6 млн человек.

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