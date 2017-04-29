Министр культуры Елена Мироненко станцевала на площади перед БКЗ

Большой танцевальный день стартовал ровно в 12:00. Начало флешмобу дала министр культуры Красноярского края Елена Мироненко, которая станцевала вместе с представителями танцевальных коллективов и жителями Красноярска.

Известно, что Елена Мироненко с раннего детства увлекается танцами, а также любит заниматься спортом.