Министр культуры Елена Мироненко станцевала на площади перед БКЗ
В Красноярке в честь празднования Дня танца состоялся танцевальный флешмоб.
В Красноярке в честь празднования Дня танца состоялся танцевальный флешмоб.
Большой танцевальный день стартовал ровно в 12:00. Начало флешмобу дала министр культуры Красноярского края Елена Мироненко, которая станцевала вместе с представителями танцевальных коллективов и жителями Красноярска.
Известно, что Елена Мироненко с раннего детства увлекается танцами, а также любит заниматься спортом.