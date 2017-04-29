Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Китай ответил на слова Белого дома об «изоляции России в ООН»
14 новых лайфхаков для вашей кухни
Звезда сериала «Деффчонки» стала мамой во второй раз
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Как бороться с шумными соседями?
Плюсы и минусы квартир-студий
1000 автобусов с бойцами направлено на восток ДНР – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
"Лицо, как железная маска": Губин рассказал о своей болезни
СМИ: Максакова дала отпор бывшей жене Вороненкова
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
15Роботы в Пальмире
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
14:14 (мск), источник: АиФ Красноярск

Министр культуры Елена Мироненко станцевала на площади перед БКЗ

В Красноярке в честь празднования Дня танца состоялся танцевальный флешмоб.

Источник: Аргументы и факты

Большой танцевальный день стартовал ровно в 12:00. Начало флешмобу дала министр культуры Красноярского края Елена Мироненко, которая станцевала вместе с представителями танцевальных коллективов и жителями Красноярска.

Известно, что Елена Мироненко с раннего детства увлекается танцами, а также любит заниматься спортом.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Визит премьера. Зачем Медведев катал Назарова по омским дорогам?
В Кремле прокомментировали данные о разговоре Путина и Порошенко
Лавров заявил о готовности РФ взаимодействовать с коалицией США
МИД РФ отреагировал на публикацию The Sun о «расизме в России»
ПВО РФ привели в состояние боеготовности после пуска ракет КНДР
Оказавшиеся под оползнем в Киргизии 24 человека погибли
Минтруда назвало количество инвалидов и ветеранов ВОВ в России
Опрос: россияне теряют интерес к празднованию Первомая
Спорт
Ковальчук пропустит чемпионат мира по хоккею из-за операции Хоккеист СКА и сборной России Илья Ковальчук не сможет принять участие в матчах чемпионата мира 2017 года из-за операции
Авто
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере В Сеть попали фотографии, на которых запечатлен автомобиль из проекта «Кортеж» во время тестового грунтования
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети Тибетская мантра в исполнении папы успокоила новорожденную девочку за 15 секунд.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь