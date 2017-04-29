В Петергофе заработали фонтаны
Торжественный запуск фонтанов Петергофа состоялся в субботу 29 апреля.
Торжественный запуск фонтанов Петергофа состоялся в субботу 29 апреля.
В 11 утра под звуки Гимна великому городу вода была запущена в системы Нижнего парка.
Как сообщает ГМЗ «Петергоф», сегодня, 29 апреля, фонтаны заработали в полную силу. По сообщениям очевидцев, посмотреть на пуск воды собрались немногие.
Театрализованный праздник пройдет в Нижнем парке 20 мая. Темой этого года станет «Путешествие в страну Дон Кихота».
Напомним, в 2017-м фонтаны Нижнего парка уже работали — плановая проверка систем 14 апреля совпала с морозным солнечным днем после выпавшего снега. Благодаря этому сотрудники парка смогли сделать уникальные кадры.