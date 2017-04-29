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13:16 (мск), источник: Фонтанка

В Петергофе заработали фонтаны

Торжественный запуск фонтанов Петергофа состоялся в субботу 29 апреля.

В 11 утра под звуки Гимна великому городу вода была запущена в системы Нижнего парка.

Как сообщает ГМЗ «Петергоф», сегодня, 29 апреля, фонтаны заработали в полную силу. По сообщениям очевидцев, посмотреть на пуск воды собрались немногие.

Большинство посетителей парка оказались туристами, преимущественно — из Китая

Театрализованный праздник пройдет в Нижнем парке 20 мая. Темой этого года станет «Путешествие в страну Дон Кихота».

Напомним, в 2017-м фонтаны Нижнего парка уже работали — плановая проверка систем 14 апреля совпала с морозным солнечным днем после выпавшего снега. Благодаря этому сотрудники парка смогли сделать уникальные кадры.

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