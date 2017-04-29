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12:51 (мск), источник: РИА Новости

Россияне теряют интерес к празднованию Первомая, показал опрос

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Праздновать Первое мая в этом году собираются 49% россиян, это самый низкий показатель за 15 лет, следует из результатов опроса «Левада-центра».

Источник: РИА Новости

Самая высокая доля россиян, планировавших отмечать День весны и труда, было зафиксировано в 2002 году — 69%. Годом ранее этот показатель был равен 45%.

Участвовать в демонстрации 1 мая в поддержку президента и правительства хотели бы 15% респондентов, а против экономической и социальной политики властей — 10%
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Отказались бы от участия в подобных акциях 79% и 83% россиян соответственно. По 6% затруднились ответить.

Опрос был проведен с 21 по 24 апреля среди 1,6 тысячи человек. В нем приняли участие совершеннолетние жители из 137 населенных пунктов в 48 регионах страны. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.

Праздник, который отмечают в России, в США и ряде стран Европы, Африки, Латинской Америки и Азии в первый день мая, известен под несколькими названиями — День международной солидарности трудящихся, День Весны и Труда, День труда, День весны. В советское время большинство россиян именовали этот праздник по дате его проведения — 1 мая или Первомай.

Комментарии
14
Андрей Гончаров
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Андрей Гончаров
Ты статью не прочитал.
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Андрей Гончаров
Существует на гранды из-за рубежа. Зачем нам это мнение?
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