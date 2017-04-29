Омич разменял в банке купюру на 137 тысяч

Под конец рабочего дня к кассиру обратился мужчина с просьбой разменять поврежденную купюру номиналом 5 тыс. рублей. После того, как он покинул банк, кассир обнаружила, что ошибочно выдала деньги в сумме 137 тыс. рублей.

В настоящее время сотрудники уголовного розыска изучают видеозаписи потока клиентов, проводят необходимые оперативно-разыскные мероприятия.

Омичей, владеющих данными о местонахождении либо личности изображенного на фотографии мужчины, просят позвонить в полицию по телефонам: 79−34−02, 79−25−54, 36−04−04.