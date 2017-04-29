Мишель Обама объяснила свой недовольный взгляд на инаугурации Трампа

Об этом она рассказала во время выступления в Американском институте архитектуры в Орландо.

«Я не хотела, чтобы у меня в глазах стояли слезы, потому что тогда люди бы точно решили, что я плачу из-за нового президента», — пояснила она.

По словам Обамы, всплеск эмоций у нее вызвала мысль об отъезде из Белого дома. В то же время она призналась, что жизнь в президентской администрации была тяжелой и она бы не хотела, чтобы ее дети прошли через это снова.