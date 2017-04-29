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13:58 (мск), источник: РИА Новости

Мишель Обама объяснила свой недовольный взгляд на инаугурации Трампа

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Бывшая первая леди США Мишель Обама выглядела недовольной и подозрительной на инаугурации Дональда Трампа, потому что в это время пыталась сдержать слезы.

Источник: Reuters

Об этом она рассказала во время выступления в Американском институте архитектуры в Орландо.

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«Я не хотела, чтобы у меня в глазах стояли слезы, потому что тогда люди бы точно решили, что я плачу из-за нового президента», — пояснила она.

По словам Обамы, всплеск эмоций у нее вызвала мысль об отъезде из Белого дома. В то же время она призналась, что жизнь в президентской администрации была тяжелой и она бы не хотела, чтобы ее дети прошли через это снова.

Бывшая первая леди рассказала, что сейчас ее семья наслаждается возможностью открыть окна ночью или просто куда-то поехать без сопровождения. Прошло еще совсем немного времени и пока они не привыкли к своей новой жизни, пояснила она.

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