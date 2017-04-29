Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
Киев стягивает войска к границам Крыма
Власти одной из стран СНГ запретили акцию «Бессмертный полк»
42-летняя Алла Довлатова удивила фигурой после четвертых родов
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Как бороться с шумными соседями?
Плюсы и минусы квартир-студий
Жена Краско поделилась откровенным снимком в воде - СМИ
Толкалина надела платье "не для слабонервных"
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
"Лицо, как железная маска": Губин рассказал о своей болезни
СМИ: Максакова дала отпор бывшей жене Вороненкова
Во Франции нашли брошенный салон Lada
Новый Skoda Karoq сняли на видео
Фоторепортажи
11Протест одного
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
8Возвращение христиан в Каракош
9Юбилей Корейской народной армии
16:12 (мск), источник: ИА REGNUM

В Челябинске благоустроили территорию возле Ленинградского моста

В Челябинске местные жители благоустроили территорию в районе Ленинградского моста — рядом с памятником ленинградцам, эвакуированным на Урал в годы Великой Отечественной войны для работы на оборонных предприятиях. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Всего в акции приняли участие порядка 15 добровольцев. Они убрали мусор, очистили памятник и мемориальную доску от пыли и грязи, обновили старую краску и т. д.

Организатором акции стало Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». Поддержку оказали Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Федеральное государственное бюджетное учреждение «Роспатриотцентр».

Благоустройство памятных мест и воинских захоронений является одним из основных направлений деятельности Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». За два года по всей стране активисты Движения провели уже более 128 тысяч различных мероприятий, направленных на благоустройство памятников, аллей славы, мемориалов, братских могил и т. п.

«Благоустройство памятных мест — это, та малая часть наших дел, с помощью которых мы выражаем свою благодарность всем тем, кто оставил свою жизнь, ради мирного неба в будущем. И наша главная задача как можно дольше пронести эту память, через года» — говорит руководитель движения в Челябинской области Екатерина Баймухаметова.

Ранее свой субботник провели «Волонтёры Победы» Магнитогорска. Они прибрали возле монумента «Тыл-фронту».

Отметим, акция в Челябинске изначально планировалась на 29 апреля. Но затем её перенесли на 28-е.

Кроме того 29 апреля в регионах России от Калининграда до Камчатки прошли субботники. Их целью является улучшение экологической обстановки в населенных пунктах и пригородах и повышение экологической ответственности населения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Кучка банкиров держит в руках весь мир»
В Кремле прокомментировали данные о разговоре Путина и Порошенко
Лавров заявил о готовности РФ взаимодействовать с коалицией США
МИД РФ отреагировал на публикацию The Sun о «расизме в России»
Лидеры ЕС утвердили подход к переговорам с Британией по Brexit
В МВД Украины попросили отказаться от георгиевских лент
Минтруда назвало количество инвалидов и ветеранов ВОВ в России
Опрос: россияне теряют интерес к празднованию Первомая
Спорт
Ковальчук пропустит чемпионат мира по хоккею из-за операции Хоккеист СКА и сборной России Илья Ковальчук не сможет принять участие в матчах чемпионата мира 2017 года из-за операции
Авто
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере В Сеть попали фотографии, на которых запечатлен автомобиль из проекта «Кортеж» во время тестового грунтования
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети Тибетская мантра в исполнении папы успокоила новорожденную девочку за 15 секунд.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь