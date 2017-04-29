В Челябинске благоустроили территорию возле Ленинградского моста

Всего в акции приняли участие порядка 15 добровольцев. Они убрали мусор, очистили памятник и мемориальную доску от пыли и грязи, обновили старую краску и т. д.

Организатором акции стало Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». Поддержку оказали Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Федеральное государственное бюджетное учреждение «Роспатриотцентр».

Благоустройство памятных мест и воинских захоронений является одним из основных направлений деятельности Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». За два года по всей стране активисты Движения провели уже более 128 тысяч различных мероприятий, направленных на благоустройство памятников, аллей славы, мемориалов, братских могил и т. п.

«Благоустройство памятных мест — это, та малая часть наших дел, с помощью которых мы выражаем свою благодарность всем тем, кто оставил свою жизнь, ради мирного неба в будущем. И наша главная задача как можно дольше пронести эту память, через года» — говорит руководитель движения в Челябинской области Екатерина Баймухаметова.

Ранее свой субботник провели «Волонтёры Победы» Магнитогорска. Они прибрали возле монумента «Тыл-фронту».

Отметим, акция в Челябинске изначально планировалась на 29 апреля. Но затем её перенесли на 28-е.

Кроме того 29 апреля в регионах России от Калининграда до Камчатки прошли субботники. Их целью является улучшение экологической обстановки в населенных пунктах и пригородах и повышение экологической ответственности населения.