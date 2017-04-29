В Москве зафиксировали самый теплый день года
Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU — Температура воздуха на главной городской метеостанции (ВДНХ) впервые с начала года преодолела отметку 20 градусов, сообщили «Интерфаксу» в столичном метеобюро в субботу.
Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU — Температура воздуха на главной городской метеостанции (ВДНХ) впервые с начала года преодолела отметку 20 градусов, сообщили «Интерфаксу» в столичном метеобюро в субботу.
«В 13:00 на метеостанции зафиксирован 21 градус. Суббота стала самым теплым днем 2017 года, и температура еще будет расти», — сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что предыдущий температурный максимум года был установлен 11 апреля (19,6 градуса).
По прогнозу Гидрометцентра России, в воскресенье в столице потеплеет до 21−23, по области — до 24 градусов. Будет солнечно и без осадков.