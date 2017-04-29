В Москве зафиксировали самый теплый день года

Источник: Reuters

«В 13:00 на метеостанции зафиксирован 21 градус. Суббота стала самым теплым днем 2017 года, и температура еще будет расти», — сказал собеседник агентства.

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Он напомнил, что предыдущий температурный максимум года был установлен 11 апреля (19,6 градуса).

Абсолютный температурный рекорд для 29 апреля был установлен в 2012 году (28,9 градуса)