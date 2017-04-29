Улицы в Уфе начали мыть специальным шампунем
На улицы Уфы вышла коммунальная спецтехника, которая начала мыть асфальт специальным
На улицы Уфы вышла коммунальная спецтехника, которая начала мыть асфальт специальным
Такое новшество, которое уже активно применяется в Тюмени и Тольятти, добралось,
Что касается технических характеристик, то на одну цистерну поливомоечной машины емкостью 8 кубометров воды необходимо всего лишь 5 литров
Как утверждают специалисты, шампунь позволит смыть с дорожного полотна остатки реагента, соли и песка, оставшиеся после зимней обработки гололеда.