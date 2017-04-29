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14:43 (мск), источник: PROUFU.ru

Улицы в Уфе начали мыть специальным шампунем

На улицы Уфы вышла коммунальная спецтехника, которая начала мыть асфальт специальным бионорд-шампунем. Об этом сообщили в администрации города.

Такое новшество, которое уже активно применяется в Тюмени и Тольятти, добралось, наконец-то и до Уфы. Так что уфимцам предстоит в ближайшие дни оценить самим результаты нововведения.

Что касается технических характеристик, то на одну цистерну поливомоечной машины емкостью 8 кубометров воды необходимо всего лишь 5 литров бионорд-шампуня.

Как утверждают специалисты, шампунь позволит смыть с дорожного полотна остатки реагента, соли и песка, оставшиеся после зимней обработки гололеда.

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