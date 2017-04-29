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15:41 (мск), источник: СуперОмск

Режиссер Никита Михалков приехал в Омск на открытие бюста своему отцу

В субботу, 29 апреля, в Омске состоялось торжественное открытие первого и единственного в России бюста известному поэту Сергею Михалкову.

Мемориальный объект появился на территории городского Дворца творчества на Красном пути. На торжественное открытие бюста в Омск приехал сын Сергея Михалкова, Никита Михалков. Также на церемонии присутствовал внук автора советского и российского гимнов Артем Михалков.

Бюст Сергею Михалкову установили на внебюджетные средства по инициативе Омского фонда поддержки регионального сотрудничества, Омского отделения Российского военно-исторического общества и АО «ГТРК-Омск».

Участвующая в церемонии вице-мэр Омска Ирина Касьянова отметила, что в скором времени Дворцу творчества будет присвоено имя Сергея Михалкова.

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