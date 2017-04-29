Режиссер Никита Михалков приехал в Омск на открытие бюста своему отцу
В субботу, 29 апреля, в Омске состоялось торжественное открытие первого и единственного в России бюста известному поэту Сергею Михалкову.
В субботу, 29 апреля, в Омске состоялось торжественное открытие первого и единственного в России бюста известному поэту Сергею Михалкову.
Мемориальный объект появился на территории городского Дворца творчества на Красном пути. На торжественное открытие бюста в Омск приехал сын Сергея Михалкова, Никита Михалков. Также на церемонии присутствовал внук автора советского и российского гимнов Артем Михалков.
Бюст Сергею Михалкову установили на внебюджетные средства по инициативе Омского фонда поддержки регионального сотрудничества, Омского отделения Российского
Участвующая в церемонии