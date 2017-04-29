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15:18 (мск), источник: Известия.Ру

Чрезмерный сон в выходные мешает обучению, говорят ученые

К такому выводу пришли специалисты Бэйлорского университета в США.

Источник: Reuters

Нежелание рано ложиться спать в будни и, как следствие, чрезмерный сон в выходные дни, приводит к удушению «исполнительного внимания и способности обучаться.

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С такими выводами общественность ознакомили ученые из Бэйлорского университета, штат Техас, США.

Специалисты провели эксперимент, целью которого было установление связи качества и длительности сна на концентрацию внимания.

Оказалось, что те, кто регулярно испытывает нехватку сна и пытается отоспаться в выходные, не могут быстро принять верное решение в предложенной ситуации. Ученые добавляют, что люди, отоспавшиеся в выходные, хуже других ориентировались в пространстве, отмечает «Федеральное агентство новостей».

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