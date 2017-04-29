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15:20 (мск), источник: ДЕЙТА

Синоптики рассказали, что готовит новая рабочая неделя Приморью

В праздник Первомая антициклон обеспечит Приморью солнечную и теплую погоду. На Приморье будет выноситься хорошо прогретый континентальный воздух. Дневные температуры составят двенадцать — двадцать три градуса, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

По информации Примгидромета, до середины новой недели Приморье останется под властью антициклона: в крае сохранится погода без осадков. К середине недели температура воздуха повысится до пятнадцати — двадцати семи градусов тепла.

В середине недели в континентальных районах края станет еще теплее, а на побережье вторгнется холодный воздух с Охотского моря, поэтому здесь резко похолодает: температура воздуха днем понизится до плюс шести — тринадцати градусов тепла.

Во Владивостоке на Первое мая будет солнечно, без осадков при свежем ветре свежий ветер. Температура к утру составит плюс семь — девять градусов, днем воздух прогреется до семнадцати — двадцати градусов тепла.

В начале рабочей недели во Владивостоке осадков не ожидается. Во вторник, второго мая, будет тепло: ночью плюс пять — восемь градусов, днем — пятнадцать — восемнадцать градусов тепла. В середине недели усилится юго-восточный ветер, температура понизиться на четыре — шесть градусов.

Анна Иваницына.

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