Синоптики рассказали, что готовит новая рабочая неделя Приморью

По информации Примгидромета, до середины новой недели Приморье останется под властью антициклона: в крае сохранится погода без осадков. К середине недели температура воздуха повысится до пятнадцати — двадцати семи градусов тепла.

В середине недели в континентальных районах края станет еще теплее, а на побережье вторгнется холодный воздух с Охотского моря, поэтому здесь резко похолодает: температура воздуха днем понизится до плюс шести — тринадцати градусов тепла.

Во Владивостоке на Первое мая будет солнечно, без осадков при свежем ветре свежий ветер. Температура к утру составит плюс семь — девять градусов, днем воздух прогреется до семнадцати — двадцати градусов тепла.

В начале рабочей недели во Владивостоке осадков не ожидается. Во вторник, второго мая, будет тепло: ночью плюс пять — восемь градусов, днем — пятнадцать — восемнадцать градусов тепла. В середине недели усилится юго-восточный ветер, температура понизиться на четыре — шесть градусов.

Анна Иваницына.