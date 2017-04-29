В Самаре четвероклассникам снизили оценки за незнание имени губернатора

В одной из школ Самары четвероклассникам на экзамене по предмету «Окружающий мир» задали вопрос «Кто такой Н. И. Меркушкин?». В итоге тем детям, кто не знал имени губернатора, занизили итоговые оценки. Об этом в своем блоге сообщил депутат губдумы Михаил Матвеев.

Родители пожаловались директору школы, однако через приемную им ответили, что ребенок, учась в четвертом классе, уже должен знать фамилию губернатора своей области. Однако как это относится к «Окружающему миру», так и не пояснили.