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16:27 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре четвероклассникам снизили оценки за незнание имени губернатора

Вопрос о том, кто такой Николай Меркушкин, попал в проверочные работы по предмету «Окружающий мир».

Источник: Pro Город Самара

В одной из школ Самары четвероклассникам на экзамене по предмету «Окружающий мир» задали вопрос «Кто такой Н. И. Меркушкин?». В итоге тем детям, кто не знал имени губернатора, занизили итоговые оценки. Об этом в своем блоге сообщил депутат губдумы Михаил Матвеев.

Родители пожаловались директору школы, однако через приемную им ответили, что ребенок, учась в четвертом классе, уже должен знать фамилию губернатора своей области. Однако как это относится к «Окружающему миру», так и не пояснили.

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