Особый противопожарный режим установлен в Нижегородской области

Как сообщает департамент лесного хозяйства региона, на период действия особого противопожарного режима устанавливается запрет на посещение гражданами лесов при наступлении IV — V класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды.

Кроме того, в регионе вводится запрет на проведение сельскохозяйственных палов, разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ.

Также запрет распространяется на использование приспособлений для приготовления блюд на углях на землях лесного фонда и прилегающих территориях, а также на земельных участках, примыкающих к землям сельскохозяйственного назначения.

В регионе в период противопожарного режима вводится обязательное патрулирование населенных пунктов, межселенных территорий и лесов силами мобильных оперативных с первичными средствами пожаротушения.

В заключении в сообщении говорится, что для оказания помощи муниципальной и добровольной пожарной охране возможно привлечение населения.

Ранее сообщалось, что пожароопасный сезон в регионе начнется с 17 по 28 апреля в разных частях региона.