Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
Киев стягивает войска к границам Крыма
Власти одной из стран СНГ запретили акцию «Бессмертный полк»
За что Ольга Бузова получает миллионы на самом деле (видео)
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
Обама попросил $400 тысяч за речь на Уолл-стрит Экс-президент США впервые после отставки выступил на публике
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
В России откажутся от строительства жилья без отделки
В Крыму запретили строить жилье
1000 автобусов с бойцами направлено на восток ДНР – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
"Лицо, как железная маска": Губин рассказал о своей болезни
СМИ: Максакова дала отпор бывшей жене Вороненкова
Во Франции нашли брошенный салон Lada
Новый Skoda Karoq сняли на видео
Фоторепортажи
11Протест одного
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
8Возвращение христиан в Каракош
9Юбилей Корейской народной армии
16:23 (мск), источник: НТА-Приволжье

Особый противопожарный режим установлен в Нижегородской области

Нижний Новгород. 29 апреля. НТА-Приволжье — Особый противопожарный режим установлен с 28 апреля 2017 года в Нижегородской области, в том числе на землях лесного фонда.

Как сообщает департамент лесного хозяйства региона, на период действия особого противопожарного режима устанавливается запрет на посещение гражданами лесов при наступлении IV — V класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды.

Кроме того, в регионе вводится запрет на проведение сельскохозяйственных палов, разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ.

Также запрет распространяется на использование приспособлений для приготовления блюд на углях на землях лесного фонда и прилегающих территориях, а также на земельных участках, примыкающих к землям сельскохозяйственного назначения.

В регионе в период противопожарного режима вводится обязательное патрулирование населенных пунктов, межселенных территорий и лесов силами мобильных оперативных с первичными средствами пожаротушения.

В заключении в сообщении говорится, что для оказания помощи муниципальной и добровольной пожарной охране возможно привлечение населения.

Ранее сообщалось, что пожароопасный сезон в регионе начнется с 17 по 28 апреля в разных частях региона.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Кремле прокомментировали данные о разговоре Путина и Порошенко
Лавров заявил о готовности РФ взаимодействовать с коалицией США
МИД РФ отреагировал на публикацию The Sun о «расизме в России»
Лидеры ЕС утвердили подход к переговорам с Британией по Brexit
В МВД Украины попросили отказаться от георгиевских лент
Минтруда назвало количество инвалидов и ветеранов ВОВ в России
Опрос: россияне теряют интерес к празднованию Первомая
Спорт
Ковальчук пропустит чемпионат мира по хоккею из-за операции Хоккеист СКА и сборной России Илья Ковальчук не сможет принять участие в матчах чемпионата мира 2017 года из-за операции
Авто
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере В Сеть попали фотографии, на которых запечатлен автомобиль из проекта «Кортеж» во время тестового грунтования
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
Названы даты встреч московских властей с жильцами хрущевок
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети Тибетская мантра в исполнении папы успокоила новорожденную девочку за 15 секунд.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь