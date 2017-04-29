Особый противопожарный режим установлен в Нижегородской области
Нижний Новгород. 29 апреля.
Нижний Новгород. 29 апреля.
Как сообщает департамент лесного хозяйства региона, на период действия особого противопожарного режима устанавливается запрет на посещение гражданами лесов при наступлении IV — V класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды.
Кроме того, в регионе вводится запрет на проведение сельскохозяйственных палов, разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ.
Также запрет распространяется на использование приспособлений для приготовления блюд на углях на землях лесного фонда и прилегающих территориях, а также на земельных участках, примыкающих к землям сельскохозяйственного назначения.
В регионе в период противопожарного режима вводится обязательное патрулирование населенных пунктов, межселенных территорий и лесов силами мобильных оперативных с первичными средствами пожаротушения.
В заключении в сообщении говорится, что для оказания помощи муниципальной и добровольной пожарной охране возможно привлечение населения.
Ранее сообщалось, что пожароопасный сезон в регионе начнется с 17 по 28 апреля в разных частях региона.