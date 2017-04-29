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16:29 (мск), источник: Интерфакс

Полиция насчитала около 250 человек на несанкционированной акции в Москве

По данным столичного главка, нарушений общественного порядка не было.

Источник: Агентство «Москва»

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU — Около 250 человек приняли участие в несанкционированной акции в центре Москвы в субботу, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичного главка полиции.

«В центре Москвы завершилась несанкционированная акция “Открытой России”, в которой приняло участие порядка 250 человек», — сказал сотрудник пресс-службы.

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По его словам, нарушений общественного порядка в ходе акции не было

Ранее «Открытая Россия» направила в столичную мэрию письмо о намерении провести мероприятие 29 апреля по маршруту, включающему Славянскую площадь, рядом с которой находится администрация президента РФ, но получила отказ в согласовании мероприятия. Власти предложили организаторам альтернативный маршрут — по проспекту Сахарова, но заявители отказались, подчеркнув, что проведут акцию по изначально запрошенному маршруту.

27 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что попытка манифестантов пройти по несогласованному маршруту «приведет, естественно, к абсолютно законной реакции властей в рамках законодательства».

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