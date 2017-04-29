Полиция насчитала около 250 человек на несанкционированной акции в Москве
По данным столичного главка, нарушений общественного порядка не было.
По данным столичного главка, нарушений общественного порядка не было.
Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU — Около 250 человек приняли участие в несанкционированной акции в центре Москвы в субботу, сообщили «Интерфаксу» в
«В центре Москвы завершилась несанкционированная акция “Открытой России”, в которой приняло участие порядка 250 человек», — сказал сотрудник
Ранее «Открытая Россия» направила в столичную мэрию письмо о намерении провести мероприятие 29 апреля по маршруту, включающему Славянскую площадь, рядом с которой находится администрация президента РФ, но получила отказ в согласовании мероприятия. Власти предложили организаторам альтернативный маршрут — по проспекту Сахарова, но заявители отказались, подчеркнув, что проведут акцию по изначально запрошенному маршруту.
27 апреля