Полиция насчитала около 250 человек на несанкционированной акции в Москве

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU — Около 250 человек приняли участие в несанкционированной акции в центре Москвы в субботу, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичного главка полиции.

«В центре Москвы завершилась несанкционированная акция “Открытой России”, в которой приняло участие порядка 250 человек», — сказал сотрудник пресс-службы.