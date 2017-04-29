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17:15 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Украину прибыли первые конкурсанты Евровидения

Участников международного песенного конкурса Евровидение-2017 встречали в аэропортах «Борисполь» и «Киев». Они прилетели рейсами «Баку-Киев», «Лондон-Киев», «Стамбул-Киев» и «Дубаи-Киев».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. В Киев прибыли первые 13 участников международного песенного конкурса Евровидение-2017, отборочные выступления которого начнутся в Киеве уже 9 мая. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

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Артистов встречали в аэропортах «Борисполь» и «Киев». Они прилетели рейсами «Баку-Киев», «Лондон-Киев», «Стамбул-Киев» и «Дубаи-Киев».

Пограничники отмечают, что для встречи участников и гостей конкурса прошли отдельные учения, чтобы одновременно и обеспечить безопасность иностранцам, и не создать лишних неудобств.

Ранее заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Алексей Резников сообщил, что Киев полностью готов к проведению песенного конкурса Евровидение-2017.

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