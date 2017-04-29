В Уфе в торжественной обстановке стартовали фонтаны

Праздничная церемония в Театральном сквере на улице Ленина возле фонтана «Семь девушек», стала уже доброй и красивой уфимской традицией. В ней участвуют артисты ансамбля имени Файзи Гаскарова, исполняющие соответствующий башкирский фольклорный танец.

«Это особенный объект — не просто фонтан, а произведение искусства, — отметил в своем выступлении мэр Уфы Ирек Ялалов. — А замечательная легенда о семи девушках воспевает свободолюбие нашего народа. Я уверен, что этот год станет еще одним этапом преображения нашей столицы».

Глава города напомнил, что в Уфе ежегодно в началу майских праздников приводится в порядок городска территория на субботниках. Более половины работ будет выполнено в Орджоникидзевском и Калининском районах, а всего в Уфе должны отремонтировать около 30 улиц. Капитальные работы по благоустройству предстоят и парку «Кашкадан».

Не менее важным событием стал также запуск фонтана на площади Салавата Юлаева. Напомним, неделю назад воры похитили с него почти полторы сотни форсунок из латуни, но это не помешало вовремя закончить поднотовку фонтана к работе.

Также начали работать фонтаны в скверах дома детского и юношеского творчества «Орион» и имени Мустая Карима, на площадях перед кинокомплексом «Искра» и Дворцом молодежи, а также в сквере «Моторостроитель».