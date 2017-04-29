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18:09 (мск), источник: Обозреватель

Нашу семью потрясло горе: стало известно о внезапной смерти молодого киевского полицейского

26-летний лейтенант погиб во внерабочее время.

Умер 26-летний инспектор патрульной полиции Киева Андрей Демьяненко.

«Сегодня нашу семью поразило внезапное горе — умер патрульный полицейский Киева, лейтенант полиции Андрей Демьяненко. Это произошло днем 29 апреля, во внерабочее время Андрея. Смерть наступила из-за остановки сердца, по предварительной информации, в результате удара электрическим током (детали установят эксперты)», — сообщает в своем Facebook Патрульная полиция Львова.

Демьяненко доставили на «скорой» в реанимационное отделение одной из столичных больниц, но врачам не удалось его спасти.

«Увы, в 13:34 констатировали, что 26-летний инспектор патрульной полиции ушел из жизни. Смерть Андрея — огромная потеря для патрульной полиции, а также семьи патрульного. Выражаем наши глубочайшие соболезнования родным и друзьям Андрея Демьяненко. Шестая потеря Департамента патрульной полиции», — говорится в сообщении.

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