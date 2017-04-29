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18:06 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси столетний рубеж преодолели 372 женщины и 44 мужчины

29 апреля, Минск /Елена Прус — БЕЛТА/. Столетний рубеж преодолели 416 жителей Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Среди отечественных долгожителей женщин в 8,5 раз больше, чем мужчин: свое 100-летие отметили 372 женщины и 44 мужчины.

По словам специалистов, на 1 апреля нынешнего года в республике семь белорусов находятся в возрастной категории 110 лет и старше, из них один человек — житель Гродненской области — в возрасте 115 лет и старше.

Гродненская область традиционно лидирует среди регионов страны по числу долгожителей: здесь на 1 апреля текущего года насчитывалось 77 человек в возрасте старше 100 лет. На вторую позицию геронтологического рейтинга поднялась Минская область (68), отодвинув на третье место Витебскую область (65). В Гомельской области проживают 60 человек, уже отметивших свой вековой юбилей, в Брестской — 53, в городе Минске — 49, в Могилевской области — 44.

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