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18:00 (мск), источник: Publika.md

В Вадул-луй-Водэ тоже наводят порядок и готовятся к началу пляжного сезона

Уборку начали и в Вадул-луй-Водэ. Рабочие с самого утра обустраивают пляж, красят скамейки и приводят в порядок деревья.

Источник: Publika.md

Работа кипит и в пансионатах, куда через три недели уже приедут туристы.

Ликвидируют последствия стихийного бедствия. С деревьев спиливают поврежденные снегом ветки. На эти работы власти выделили 190 тысяч леев.

«Работа есть еще примерно на полторы недели. Отрезаем все поврежденные ветки».

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Работы по обустройству зоны отдыха в Вадул-луй-Водэ начали с опозданием.

«Предстоит покрасить около 20 скамеек. Потом мусорные баки покрасим… Работы много, но мы справляемся. Если бы не снег, давно бы уже все сделали».

«Надеемся, что в этом году отдыхающих будет больше, стараемся создать благоприятные условия для развития этой зоны», — сказал мэр Вадул-луй-Водэ Юрий Онофрейчук.

Мэр Вадул-луй-Водэ говорит, что в будущем на улицах установят больше фонарей, а возле пляжа высадят деревья.

Пляж пока не готов, но уже есть смельчаки, которые решаются искупаться.

Готовятся к приему гостей и в пансионатах.

«Еще к Пасхе привели все в порядок, но сейчас кое-где надо освежить — покрасить, побелить».

В этом году пляжный сезон в Вадул-луй-Водэ начнется 20 мая.

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