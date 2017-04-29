В Вадул-луй-Водэ тоже наводят порядок и готовятся к началу пляжного сезона
Уборку начали и в
Уборку начали и в
Работа кипит и в пансионатах, куда через три недели уже приедут туристы.
Ликвидируют последствия стихийного бедствия. С деревьев спиливают поврежденные снегом ветки. На эти работы власти выделили 190 тысяч леев.
«Работа есть еще примерно на полторы недели. Отрезаем все поврежденные ветки».
Работы по обустройству зоны отдыха в
«Предстоит покрасить около 20 скамеек. Потом мусорные баки покрасим… Работы много, но мы справляемся. Если бы не снег, давно бы уже все сделали».
«Надеемся, что в этом году отдыхающих будет больше, стараемся создать благоприятные условия для развития этой зоны», — сказал мэр
Мэр
Пляж пока не готов, но уже есть смельчаки, которые решаются искупаться.
Готовятся к приему гостей и в пансионатах.
«Еще к Пасхе привели все в порядок, но сейчас
В этом году пляжный сезон в