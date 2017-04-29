В Вадул-луй-Водэ тоже наводят порядок и готовятся к началу пляжного сезона

«Работа есть еще примерно на полторы недели. Отрезаем все поврежденные ветки».

Ликвидируют последствия стихийного бедствия. С деревьев спиливают поврежденные снегом ветки. На эти работы власти выделили 190 тысяч леев.

Работа кипит и в пансионатах, куда через три недели уже приедут туристы.

Столичные улицы продолжат убирать и в выходные дни

Работы по обустройству зоны отдыха в Вадул-луй-Водэ начали с опозданием.

«Предстоит покрасить около 20 скамеек. Потом мусорные баки покрасим… Работы много, но мы справляемся. Если бы не снег, давно бы уже все сделали».

«Надеемся, что в этом году отдыхающих будет больше, стараемся создать благоприятные условия для развития этой зоны», — сказал мэр Вадул-луй-Водэ Юрий Онофрейчук.

Мэр Вадул-луй-Водэ говорит, что в будущем на улицах установят больше фонарей, а возле пляжа высадят деревья.

Пляж пока не готов, но уже есть смельчаки, которые решаются искупаться.

Готовятся к приему гостей и в пансионатах.

«Еще к Пасхе привели все в порядок, но сейчас кое-где надо освежить — покрасить, побелить».